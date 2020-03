Olieprijzen duiken omlaag, met Amerika als mogelijk slachtoffer

Net waar de kwakkelende wereldeconomie nu op zit te wachten: het veertien landen tellende oliekartel Opec en Rusland die met elkaar over straat rollen over de prijs van een vat olie. Mede dankzij het beleid van die twee partijen kelderde die olieprijs maandag met een snelheid die sinds de Golfoorlog in 1991 niet meer is voorgekomen. Om beurskoersen wereldwijd mee de afgrond in te sleuren.

Waar zijn de Saoedische energieminister Abdulaziz bin Salman en zijn Russische evenknie Alexander Novak mee bezig?

Eind vorige week stonden de zaken er nog anders voor. Analisten rekenden erop dat de olieproducerende landen hun productie zouden terugschroeven. Dan vloeit er minder olie door de markt, waardoor de prijs per vat automatisch stijgt.

Maar het liep anders: tijdens een topoverleg in Wenen afgelopen donderdag ging de Russische delegatie niet mee in de voorstellen van Opec om het aantal vaten met nog eens 1,5 miljoen extra per dag te beperken. Waarop Saoedi Arabië vol op het orgel ging met tegenmaatregelen. Vanaf april gaat het schiereiland juist méér liters uit de grond halen, en die ook nog eens tegen een lagere prijs op de markt zetten. Ook Rusland gaat de productie nu met 300.000 vaten per dag ophogen, zeiden bronnen binnen staatsbedrijf Rosneft vervolgens tegen persbureau Bloomberg.

Amerikaanse schalieolie

Op het eerste gezicht klinkt dit allemaal niet handig. Als Opec+, zoals het oorspronkelijke kartel plus Rusland, Mexico en Kazachstan sinds drie jaar heet, onderling overeenstemming bereikt, kunnen de leden veel meer vangen per vat. En het is niet zo dat er nu zoveel vraag is naar olie, nu het wereldwijde toerisme opdroogt dankzij het nieuwe coronavirus.

Maar wie denkt dat de Saoedische en Russische energieministers op kartel-cursus moeten, vergeet één ding. Namelijk de zeer sterk gegroeide Amerikaanse invloed in de oliemarkt. De productie in de Verenigde Staten lag de afgelopen decennia fors onder die van Rusland en Arabië, tót het land zich vanaf 2014 vol op schalieolie stortte. Dat is een olievorm die meer dan andere oliesoorten gevangen zit in gesteente, maar daar met veel pijn, moeite en hoge drukspuiten wel uit te beuken is.

Dankzij die schalieproductie is Amerika inmiddels de grootste olieleverancier ter wereld. Door dat groeiende aanbod is de wereldwijde olieprijs gedaald. De oliebazen van weleer, verenigd in Opec+, zien hun winsten met de komst van die westerse concurrent dalen.

Investeren maakt Amerikaans olie duur

Maar de Amerikaanse schalieolie-economie heeft een achilleshiel. Het is dure business. Juist omdat het product niet zomaar is los te weken uit ondergrondse rotspartijen, moeten producenten veel investeren in boormachines en andere apparatuur. Dat betekent dat de prijs per vat olie die nodig is om quitte te spelen, bij schalieolie veel hoger ligt dan in het Midden-Oosten en in zekere zin ook Rusland.

Hoeveel? Dat verschilt per gebied, maar duidelijk is dat het onder de 40 dollar per vat niet uit kan in de Verenigde Staten. Na dit onstuimige weekend ligt de gemiddelde olieprijs wereldwijd iets boven de 30 dollar per vat.

Saoedi Arabië zit qua kosten eerder rond de 10 dollar per vat ruwe olie, en kan dit spelletje daarom veel makkelijker uitzingen. Rusland zit tussen die twee in, maar lijkt wel genoeg financiële ruimte te hebben om het even uit te zingen.

Wat een extra nekslag kan geven aan Noord-Amerikaanse olie- en gasindustrie is de schuldberg waarmee ze gefinancierd is. Dat gaat maar liefst om een geleende 86 miljard dollar, die binnen nu en vier jaar afbetaald moeten worden, zo becijferde kredietbeoordelaar Moody’s onlangs nog. Ruim 60 procent van die schulden zijn uitgeleend aan oliebedrijven die er niet goed voorstaan.

Het kan natuurlijk dat Opec+ binnenkort toch tot overeenstemming komt en de oliekraan weer wat verder dicht draait om zo de prijs op niveau te krijgen. En zo niet, dan stijgt die olieprijs vanzelf wel. Dankzij de Darwiniaanse concurrentieslag die de oliebedrijven in Amerika een flinke dreun kan geven.

