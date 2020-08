Oliemaatschappij BP gooit het roer om en gaat vergroenen

Over tien jaar zal British Petroleum volgens de in februari aangetreden bestuursvoorzitter Bernard Looney, 40 procent minder olie en gas oppompen dan in 2019. Ook zal het dan minder benzine, diesel en kerosine maken. In 2030 investeert het bedrijf jaarlijks vijf miljard dollar in windenergie, zonne-energie, waterstof, biobrandstoffen en de opslag en het hergebruik van kooldioxide (CO2). Dat is tien keer zoveel als nu.

BP wil zijn productie van biobrandstoffen in tien jaar vervijfvoudigen en de productie van stroom uit hernieuwbare energiebronnen vertwintigvoudigen. Uit olie en gas stappen doet BP niet, hoewel Looney voor 25 miljard dollar aan olie- en gasvelden wil verkopen. In 2030 zal BP nog zo’n tien miljard, twee derde van zijn totale investeringen, in olie en gas stoppen. Ook blijft het concern in olie handelen.

Britse milieu-organisaties reageerden aarzelend positief op Looney’s aankondiging. Ronduit enthousiast is Mark van Baal, oprichter van Follow This, een groep aandeelhouders die al jaren druk uitoefent op oliemaatschappijen om duurzamer te werken. “Spannend. Spectaculair. BP is de eerste oliemaatschappij die echt iets doet, die met concrete plannen komt voor de korte termijn en niet, zoals Shell, blijft steken in vage beloftes voor de lange termijn. Minder olie, minder gas en meer investeren in duurzame bronnen. Daar zaten we op te wachten. Dit is echt leiderschap.”

Het aandeel BP zit in de lift

Volgens Van Baal heeft de druk van aandeelhouders een belangrijke rol gespeeld bij Looney’s strategiewijziging. “Aandeelhouders willen weten hoe oliemaatschappijen omgaan met de energietransitie. BP heeft dat antwoord nu gegeven.” Het aandeel BP steeg dinsdag met bijna 7 procent en zette die stijgende lijn woensdag voort.

Looney koos een apart tijdstip uit voor zijn boodschap: de dag dat BP zijn resultaten in het tweede kwartaal publiceerde. Net als Shell sloot BP dat kwartaal, vooral door enorme afschrijvingen op de waarde van olie- en gasvelden, af met bloedrode cijfers: een verlies van 16,8 miljard dollar. Bovendien verlaagde BP, net als Shell, zijn bijna heilig verklaarde dividend. Shell deed dat voor het eerst sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog (met twee derde), BP voor het eerst sinds de ramp met het olieplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico in 2010 (met de helft).

Op een hoger dividend hoeven BP-beleggers de komende jaren niet te rekenen, zei Looney. Volgens hem gaat BP veranderen van een ‘internationale oliemaatschappij’ in een ‘geïntegreerd energiebedrijf’. Dat bedrijf wil bijvoorbeeld ook de energievoorziening regelen voor landen, steden en instellingen en het aantal laadpalen voor elektrische auto’s vernegenvoudigen. In 2050 wil BP netto geen broeikasgassen meer uitstoten: Shell heeft dat ook toegezegd.

Aantrekkelijke rendementen

Opvallend was dat Loomy beleggers aantrekkelijke rendementen en hogere winstmarges beloofde in de toekomst. Of dat gaat lukken, is de vraag. De winning van olie en gas kan, zeker bij hoge olie- en gasprijzen, zeer lucratief zijn. Rendementen op andere energiebronnen plegen lager te zijn. Olie- en gasprijzen kunnen wel sterk fluctueren, zoals in de afgelopen maanden.

Volgens de Britse krant The Guardian had BP weinig keus. “Het is veranderen of langzaam sterven. Het is de vraag of deze plannen ambitieus genoeg zijn.” The Financial Times schreef: “BP’s aandeelhouders dachten dat ze belegden in een fossiele brandstoffen producerende cashmachine, niet in een multi-energie, koolstofloos conglomeraat. De uitdaging voor Mr. Looney is zijn plan in praktijk te brengen. Tijden veranderen. Big oil (de grote oliemaatschappijen, red.) heeft een lange historie van verbroken beloftes om de planeet te redden.” Waarbij de krant verdekt refereerde aan BP zelf, dat twintig jaar geleden ook grote veranderingen predikte onder het motto Beyond Petroleum (de olie voorbij), maar daar vervolgens geen werk van maakte.

