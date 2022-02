Oliebedrijven trekken zich terug uit Rusland, maar daar betalen ze een hoge prijs voor

Het Noorse energiebedrijf Equinor stopt zijn activiteiten in Rusland vanwege de inval in Oekraïne. “In de huidige situatie beschouwen we onze positie als onhoudbaar”, zegt voorzitter en directeur Anders Opedal maandag. Ook het Britse concern BP heeft als grootste buitenlandse investeerder aangekondigd om uit Rusland te vertrekken.

Equinor heeft besloten om geen nieuwe investeringen in Rusland te doen en de bestaande samenwerkingsverbanden te verbreken. Eind vorig jaar had Equinor voor 1,2 miljard dollar aan bezittingen in Rusland. Het vertrek zal volgens de Noren negatieve financiële gevolgen hebben.

“Wij zijn diep bezorgd over de invasie in Oekraïne, die een vreselijke tegenslag is voor de wereld, en we denken aan alle mensen die te lijden hebben onder de militaire acties”, zegt Opedal. Het bedrijf heeft werknemers uit zowel Rusland als Oekraïne. “Onze hoogste prioriteit ligt in deze moeilijke situatie bij de veiligheid van onze mensen.”

Dertig jaar actief in Rusland

Equinor is de afgelopen dertig jaar actief geweest in Rusland. In 2012 ging het een samenwerking aan met het Russische oliebedrijf Rosneft. Samen zijn ze actief op olievelden in Siberië. Het Noorse bedrijf produceert ongeveer 25.000 vaten olie per dag in Rusland. Dat is een fractie van de totale productie van zo’n 2 miljoen vaten. Maar Equinor was bezig om de productie te vergroten. Het bedrijf is voor twee derde in handen van de Noorse staat.

Het Britse olie- en gasbedrijf BP, oftewel British Petroleum, kondigde zondag aan te vertrekken uit Rusland. Het geeft een belang van bijna 20 procent op in het staatsoliebedrijf Rosneft. De topman van BP, Bernard Looney, geeft met onmiddellijke ingang zijn zetel op in de raad van bestuur van Rosneft. Voorzitter van die raad is overigens Gerhard Schröder, oud-bondskanselier van Duitsland.

Looney zegt dat hij diep geschokt is door de situatie in Oekraïne. “Die heeft ervoor gezorgd dat we onze positie ten aanzien van Rosneft fundamenteel hebben moeten heroverwegen.” Verder zegt BP dat een vertrek op lange termijn in het belang is van de aandeelhouders.

BP is volgens persbureau Reuters de grootste buitenlandse investeerder in Rusland. Het vertrek uit Rusland kan het bedrijf 25 miljard dollar kosten.

Terughoudendheid bij kopen lng

Het is nog niet bekend of Shell plannen heeft om zijn belangen in Rusland af te bouwen. Shell bezit ruim 27 procent van een groot vloeibaar gasproject, genaamd Sakhalin-2. Dat heeft een jaarlijkse capaciteit van 11 miljoen ton vloeibaar gas. Het project wordt uitgevoerd door het Russische staatsbedrijf Gazprom.

Grote opkopers van vloeibaar gas zeggen overigens maandag tegen persbureau Bloomberg dat zij terughoudend zijn met het kopen van Russische lng. Ze zijn namelijk bang dat ze internationale sancties overtreden. Hierdoor kan de schaarste op de gasmarkt toenemen, met prijsstijgingen tot gevolg.

Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar heeft sinds het begin van de crisis in Oekraïne dezelfde sancties opgelegd als de Europese Unie tegen Rusland. De Noorse regering maakte zondag bekend dat het staatsinvesteringsfonds van het land, het grootste ter wereld, zich volledig terugtrekt uit Rusland, waar het eind 2021 2,5 miljard euro aan aandelen en obligaties had.

