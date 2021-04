Oliebedrijf Pluspetrol weigert Nederlandse bemiddeling in conflict over milieuvervuiling en belastingontwijking. ‘Het bedrijf is als een mug’

Het Nederlandse Nationaal Contactpunt (NCP) van de Oeso gaat zich buigen over vermeende belastingontwijking, mensenrechtenschending en milieuvervuiling door het Zuid-Amerikaanse oliebedrijf Pluspetrol. Als onderdeel hiervan wil het contactpunt bemiddelen tussen het oliebedrijf en de inheemse Peruanen die samen met enkele ngo’s de klacht hebben ingediend. Pluspetrol heeft die bemiddeling afgewezen, blijkt uit stukken van het NCP.

De zaak draait grotendeels om ernstige milieuvervuiling in het leefgebied van de inheemse Peruanen. Het van oorsprong Argentijnse energiebedrijf boort naar olie in het Peruaanse deel van het Amazonegebied, met alle gevolgen van dien. Daarnaast verdenken de klagers Pluspetrol van grootschalige belastingontwijking via Nederland. Pluspetrol heeft sinds 2000 het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, ook al werkt er bijna niemand. Het lijkt erop dat Pluspetrol via dit brievenbushoofdkantoor fiscaal voordelig geld uit Peru sluist naar onder meer de Bahama’s.

Hoofdkantoor op papier in Nederland

Omdat het hoofdkantoor van Pluspetrol op papier in Nederland staat konden de klagers bij het Nederlandse contactpunt van het internationale samenwerkingsverband Oeso een klacht indienen. “Dit is de eerste keer dat een Nationaal Contactpunt een klacht tegen een brievenbusmaatschappij accepteert”, zegt Joseph Wilde, onderzoeker bij Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) dat samen met Oxfam Novib de klacht van de inheemse Peruanen ondersteunt.

Nu het NCP de klacht onderzoekt, kan Pluspetrol mogelijk geen gebruik meer maken van bepaalde voordelen van een vestiging in Nederland. Een melding bij het contactpunt kan voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken reden zijn om het bedrijf uit te sluiten van handelsmissies.

‘Vrijwillig instrument’

Het ministerie benadrukt dat bemiddeling een “vrijwillig instrument” is. Maar: “Een klacht over het niet naleven van de Oeso-richtlijnen, direct bij het bedrijf ingediend of via een melding bij het NCP, behoort een bedrijf serieus te nemen. Als een bedrijf niet wil meewerken aan mediation via het NCP, dan zou het bedrijf wel moeten kunnen motiveren wat hiervoor de reden is.”

Uit de documenten van het contactpunt blijkt niet waarom Pluspetrol de bemiddeling afwijst. Eerder in het proces zette het bedrijf wel uiteen waarom er geen gronden zouden zijn voor een NCP-zaak. Het ontkende daarin zowel de milieuvervuiling als de mensenrechtenschending en belastingontwijking. Ondanks herhaaldelijke pogingen van Trouw was Pluspetrol niet bereikbaar in zowel Nederland als Argentinië om uit te leggen waarom het bedrijf niet wil meedoen aan bemiddeling.

Zorgwekkend

“Ik vind het heel zorgwekkend dat het bedrijf niet met ons wil praten”, zegt Aurelio Chino Dahua, leider van de inheemse Quechua-gemeenschap. Afgelopen jaar zag hij de vervuiling en mensenrechtenschending alleen maar erger worden. “Ze willen geen verantwoordelijkheid nemen voor de schade die ze hebben veroorzaakt. Het bedrijf is als een mug die komt om te bijten, het bloed uitzuigt, dik wordt en wegvliegt.”

