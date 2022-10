Olie wordt weer duurder nu Opec+ de productie fors verlaagt

Ze dúrven wel, de 23 olieproducerende landen in samenwerkingsverband Opec+. Juist nu de wereld kampt met een energiecrisis, nu overheden tientallen miljarden euro’s uittrekken om inwoners te compenseren voor de hoge energierekening, besloot het bondgenootschap woensdag om vanaf volgende maand maar liefst 2 miljoen vaten per dag minder te produceren. Dat moet de olieprijs opkrikken, die de laatste tijd wat is gedaald.

De afgelopen dagen zongen al geruchten rond dat er een productieverlaging van 1 tot 1,5 miljoen vaten per dag aankwam. Dat was dus nog te laag ingeschat, bleek nadat de energieministers van onder meer Saudi-Arabië, Nigeria en ook Rusland elkaar in Wenen hadden gesproken.

Reden is dat de wereldwijde vraag naar olie waarschijnlijk zal terugvallen, nu de economische groeiverwachtingen dat ook doen. Een terugvallende vraag naar olie doet ook de olieprijs dalen, wat nadelig is voor de staatskas van olieproducerende landen.

Niet heel goedkoop

De vrees voor een recessie zorgde ook afgelopen maanden al voor flinke prijsdalingen ten opzichte van de laatste piek in juni. Oké, een vat Brent-olie was vorige week met zo’n 85 dollar niet heel goedkoop. Maar de tijden dat zo’n vat iets meer dan 120 dollar kostte, zoals in maart en in juni, leken voorlopig voorbij.

Automobilisten kregen door die lagere prijzen eindelijk wat lucht aan de pomp, ook in Nederland. En het was een van de belangrijkste redenen dat de inflatie in de Verenigde Staten afgelopen maanden wat ging afvlakken. Eerder dit jaar vloog president Joe Biden nog naar Saudi-Arabië om te vragen of dat land niet wat meer olie wilde oppompen om de prijzen te drukken.

Het omgekeerde is nu dus het geval. Vorige maand heeft Opec+ de productie al met 100.000 vaten per dag ingeperkt. Dat was toen de eerste productiebeperking in achttien maanden.

Zeer vertrouwelijk

De kartelgesprekken zijn zeer vertrouwelijk en daardoor is niet bekend hoeveel druk Rusland achter de schermen heeft uitgeoefend. Voor het Rusland van president Poetin is de invloed binnen Opec+ een middel om het Westen te straffen voor sancties en wapenleveranties aan Oekraïne. Volgens een goed ingevoerde bron van persbureau Reuters stuurde Rusland vorige week al aan op een forse productieverlaging.

Het is de vraag hoeveel de olieprijs erdoor zal stijgen, dat hangt af van de reactie van de markt. Sommige analisten denken dat de 100 dollar-grens weer in zicht komt. Vlak na de bekendmaking van de productieverlaging schoten de prijzen in elk geval nog niet heel hard omhoog, mogelijk omdat handelaren de verlaging al hadden ingeprijsd. Sinds de eerste geruchten dat er een forse productieverlaging aan zat te komen, eind vorige week, is de prijs al met bijna 10 procent gestegen.

Er zijn meer redenen om aan te nemen dat de olieprijzen niet veel verder omhoog gaan. Bijvoorbeeld omdat het Opec+ momenteel helemaal niet lukt om aan de beloofde productiequota te halen.

Kazachstan en Nigeria

In augustus lag de productie van Opec+-landen bijvoorbeeld ruim 3,6 miljoen vaten per dag onder wat zij vooraf hadden toegezegd, becijferde het Amerikaanse advieskantoor S&P Global onlangs.

Vooral Kazachstan en Nigeria wisten hun beloften wegens onderhoud, lekkages of andere problemen niet waar te maken. Rusland zou ongeveer 1 miljoen vaten per dag onder zijn quotum zitten, zei Ole Hansen van Saxo Bank afgelopen weekend tegen de Amerikaanse zender CNBC.

Verlaagt Opec+ zijn algehele quotum dus met bijvoorbeeld 1 miljoen vaten, zo zei Hansen toen, dan betekent dat alleen maar dat de toegezegde productie vanaf dan wat meer overeenkomt met de werkelijk geleverde olie.

