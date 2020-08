Olie eruit, tech erin: ooit oppermachtig Exxon verwijderd uit de Dow Jones-index

Noem het een mijlpaaltje. Of een sein dat er andere tijden op komst zijn. Vanaf 31 augustus zal het grote Amerikaanse olieconcern Exxon geen deel meer uitmaken van ’s werelds bekendste (en merkwaardigste) beursindex, de Dow Jones Industrial Average, kortweg ‘de Dow’ of ‘de Dow Jones’. Exxon maakte 92 jaar geleden zijn debuut in die index, al heette het bedrijf in 1928 niet Exxon, maar Standard Oil of New Jersey.

De Dow Jones, in 1896 uitgevonden door de journalisten Charles Dow en Edward Jones, is de oudste beursindex ter wereld. De index bestond toen uit twaalf, nu uit dertig grote Amerikaanse bedrijven en geeft een impressie van het sentiment op de beurs. Welke dertig bedrijven de index bevolken, wordt bepaald door een comité, dat deels wordt bevolkt door journalisten van zakenkrant The Wall Street Journal. Zij maken om de zoveel tijd een keuze uit de paar duizend beursgenoteerde bedrijven die de VS kent. De dertig bedrijven moeten samen een afspiegeling zijn van de Amerikaanse economie – dat is het voornaamste criterium. In de huidige index zitten grote concerns als Exxon, Apple, McDonald’s, Nike, Microsoft, Visa, warenhuisketen Walmart en Walt Disney. Dat zou je een soort van afspiegeling van de Amerikaanse economie kunnen noemen.

Dat het comité Exxon per 31 augustus uit de index verwijdert, zegt dus wat. In 2011 was Exxon nog het bedrijf met de hoogste beurswaarde ter wereld, maar sindsdien is die waarde flink afgenomen, vooral door de coronacrisis trouwens. Daarbij is het belang van de oliesector, zeker op de aandelenbeurzen, afgenomen. Het zijn vooral tech-bedrijven als Microsoft, Apple, Alphabet (Google) en Facebook die momenteel in trek zijn. Hun beurswaarde is inmiddels hoger dan die van Exxon, soms zelfs veel hoger. Mogelijk speelt bij het besluit van het comité, dat nooit erg scheutig is met toelichtingen op beslissingen, ook een rol dat de vooruitzichten voor de olie-industrie niet erg gunstig zijn: wat blijft er van hen over als de wereld overgaat op zon en wind als belangrijkste energiebronnen?

Het kleinere Chevron blijft wel in de index

De oliesector blijft overigens wel vertegenwoordigd in de Dow. Exxons concurrent Chevron blijft er deel van uitmaken. Dat Chevron kleiner is dan Exxon, is voor het comité kennelijk geen probleem. Mogelijk speelt daarbij een rol dat een aandeel Chevron duurder is (woensdag voor opening markt ongeveer 86 dollar) dan een aandeel Exxon (rond de 41 dollar). Die gegevens zeggen niets over de omvang en de waarde van beide bedrijven en zijn op zich eigenlijk niet belangrijk.

Maar voor de Dow Jones-index zijn ze dat wel, merkwaardig genoeg. Een aandeel dat veel geld kost, weegt zwaarder dan een aandeel dat weinig kost. Er zal op de wereld nauwelijks een index te vinden zijn die dat principe hanteert, maar de Dow dus wel. Mede om die reden wordt de Dow wel gezien als de slechtste index ter wereld. Waarom volgen we die index eigenlijk nog?, vroeg het Amerikaanse zakenblad Barron’s zich enigszins vertwijfeld af in een artikel over de verwijdering van Exxon.

Exxons plek in de Dow Jones wordt ingenomen door een techbedrijf. Niet door techreus Facebook, maar door het kleinere Salesforce. Dat levert software waarmee bedrijven hun relaties en contacten met klanten kunnen verbeteren. Het bedrijf is opgericht in 1999 en sindsdien snel gegroeid. Met Salesforce in de Dow Jones neemt het gewicht van de techsector in die index toe.

Er zijn overigens nog twee wijzigingen in de index. Farmagigant Pfizer maakt plaats voor een ander farmaconcern: het biotechbedrijf Amgen. Het defensiebedrijf Raytheon (motoren voor gevechtsvliegtuigen, ruimtepakken, raketten) wordt vervangen door Honeywell, dat onder meer motoren, vliegtuigelektronica, airconditioners, thermostaten en sensoren maakt. In totaal zijn er dus drie wijzigingen in de samenstelling van de index. Dat is maar zelden voorgekomen.

