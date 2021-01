Olie duurder na ‘nieuwjaarscadeau’ van Saudi-Arabië

Olie die duurder wordt en aandelenkoersen van bedrijven als Shell die sterk stijgen. Zie daar de eerste gevolgen van de afspraken die 23 landen landen dinsdag maakten over de omvang van hun olieproductie. En dan vooral van de verrassende belofte van Saudi-Arabië om zijn productie met maar liefst een miljoen vaten per dag te beperken.

Dankzij die belofte – door Rusland betiteld als een nieuwjaarscadeau – schoten de olieprijzen dinsdag bijna zes procent omhoog tot het hoogste niveau (53,54 dollar voor een vat Brent-olie) sinds eind februari de coronacrisis toesloeg. Tegelijkertijd stegen de aandelen van oliemaatschappijen fors: die van Shell met zeven procent. Algemeen is de verwachting dat de olieprijs voorlopig niet zal dalen – dat Saudi-Arabië voor een bodem in de markt heeft gezorgd. Woensdag werd olie weer wat duurder en steeg het aandeel Shell opnieuw, nu met 5,47 procent.

Alleen Rusland en Kazachstan mogen hun productie licht opvoeren

De dertien landen van de Organisatie van olie exporterende landen (Opec) plus tien andere olielanden (samen: Opec-plus) bevestigden een afspraak die ze begin december maakten: een kleine productieverhoging in januari van 500.000 vaten per dag. Maar in februari en maart komen er voor 21 landen geen verdere verhogingen. Alleen Rusland en Kazachstan mogen hun productie licht opvoeren. Rusland komt dan in maart uit op 9,2 miljoen vaten per dag, zo’n tien procent van de mondiale hoeveelheid. De belofte van Saudi-Arabië maakt, gek genoeg, geen deel uit van die afspraken. Volgens een tabelletje dat de Opec na de vergadering verspreidde, mag Saudi-Arabië in maart 9,1 miljoen vaten oppompen. Maar als het land zich aan zijn belofte houdt, zullen dat er 8,1 miljoen zijn.

Natuurlijk was het gissen naar het waarom van de afspraken en die belofte. Landen als de Verenigde Arabische Emiraten, Irak en Rusland bepleitten begin december al een hogere productie om zo aan extra inkomsten te komen. Het was vooral Saudi-Arabië, het machtigste Opec-lid, dat zich daartegen verzette, met succes. Afgesproken werd toen wel dat de 23 landen in januari opnieuw zouden vergaderen – ongebruikelijk snel.

Het lijkt erop dat Rusland nu een beetje zijn zin heeft gekregen. Het land zou, volgens sommige analisten, tegen productieverlagingen zijn omdat het veel oude olievelden heeft. Als die tijdelijk stil komen te liggen, bestaat de kans dat ze daarna onbruikbaar zijn.

Beeld Sander Soewargana

Mogelijk wilde Saudi-Arabië de Opec-landen tegemoet komen

Mogelijk is ook dat Saudi-Arabië de vraag naar olie anders inschat dan andere landen. In sommige Aziatische landen, China voorop, trekt die vraag aan, maar veel andere landen zitten nog in strenge lockdowns. Blijven ze op slot, dan vermindert hun vraag naar olie met prijsdalingen als gevolg. Mogelijk is ook, opperde het Noorse energiebureau Rystad Energy, dat Rusland en Saudi-Arabië een niet openbaar gemaakte deal over iets hebben gesloten. Het kan ook dat Saudi-Arabië de Opec-landen tegemoet wilde komen. Begin maart verhoogde het land zijn productie fors na een ruzie met Rusland. Een spectaculaire daling van de olieprijs volgde, tot leedwezen van veel Opec-landen.

Bij de huidige olieprijs van 50 a 55 dollar bestaat wel de kans dat Amerikaanse schalieoliebedrijven weer actiever worden. Veel daarvan hebben hun productie vorig jaar teruggeschroefd. Dat hun aandelenkoersen dinsdag sterk stegen – meer nog dan die van Shell – zegt dat beleggers die mogelijkheid ook zien. In dat geval is de kans dat olie de komende maanden veel duurder wordt klein.

Lees ook:

Verdeelde olielanden bereiken toch akkoord over olieproductie, die gaat iets omhoog

Na een ‘frustrerende’ serie vergaderingen werden de olie producerende landen het eens: ze gaan iets meer olie leveren.