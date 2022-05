Oekraïense vluchtelingen in Nederland beginnen voorzichtig weer aan werk te denken

Het hoofd staat er vanzelfsprekend nog lang niet altijd naar, maar stilaan denkt een deel van de Oekraïense vluchtelingen aan een baan.

Van de bijna 48.000 Oekraïense vluchtelingen die in Nederland staan geregistreerd, zijn er inmiddels ruim 4300 aan het werk. Zo’n 40 procent van de mensen die vanwege de oorlog in hun land hier terecht zijn gekomen, werkt via een uitzendbureau.

De meeste vluchtelingen werken in de regio’s Amsterdam en Den Haag en zijn aan de slag gegaan in de kassen bij tuinbouwbedrijven. Ook werken relatief veel Oekraïners als productiemedewerker, schoonmaker of magazijnmedewerker. De horeca is eveneens een sector waar vluchtelingen werk vinden, meldt het UWV.

Sinds 1 april moeten werkgevers een melding doen bij UWV als zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen. In de eerste maand hebben dus ruim 4300 werkgevers dit gedaan. In de eerste week van april kwamen al ruim 550 meldingen binnen, in de tweede week ruim 850 en in de derde week meer dan 1550. In de laatste week van april deden 1350 werkgevers een melding bij UWV.

Daarmee is nog geen 10 procent van de ‘Nederlandse’ Oekraïense vluchtelingen aan de slag, maar komt de behoefte om te werken wel op gang, constateert Inge Willems, coördinator van het Landelijk Werkgevers Servicepunt ( Landelijk WSP). Dat loket ondersteunt werkgevers en arbeidsmarktregio’s door ze met elkaar in contact te brengen.

Het vergt natuurlijk wel wat voorbereiding

“Werkgevers bellen ons om te vragen hoe het in zijn werk gaat en hoe het zit met de beschikbaarheid van potentiële Oekraïense arbeidskrachten”, zegt Willems. “Voordat vluchtelingen hier kunnen werken, vergt dat voorbereiding. Ze zijn natuurlijk volstrekt onverwacht deze kant op gekomen.”

Het hoofd van vluchtelingen stond vanzelfsprekend ook niet direct naar werken, vertelt Willems. “Ongeveer 75 procent is vrouw en kind. Zij maken zich vooral zorgen over de mannen aan het thuisfront. Nu zie je langzaamaan dat een deel wel wil werken. In Nederland kunnen ze soms wel tot tien keer meer verdienen. Het geld kunnen ze goed gebruiken om straks na de oorlog weer iets op te bouwen bij terugkeer in hun land.”

Werk is er genoeg in Nederland. Vrijwel alle sectoren kampen met een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. Al enige tijd zijn er meer vacatures dan werklozen. Oekraïense vluchtelingen zijn daarom van harte welkom in alle hoeken van de arbeidsmarkt.

“Iedereen kan op het moment relevant zijn voor de arbeidsmarkt, en zeker deze mensen, omdat zij toch enigszins op ons lijken”, zegt arbeidsmarktdeskundige Ton Wilthagen. Maar of het een match is, hangt af van de competenties van de Oekraïners. Niet iedere ‘kraptesector’ zal daarom geholpen zijn met de vluchtelingen. “In de zorg en in het onderwijs zal de taal en mogelijk de cultuur lastig zijn voor de inzet van Oekraïners in Nederland”, stelt Wilthagen.

De regels zitten een tijdelijke loopbaan niet in de weg

Hij noemt het wel een groot voordeel dat de regels een (tijdelijke) loopbaan in Nederland niet in de weg zitten. Werkgevers hoeven geen tewerkstellingsvergunning voor Oekraïense vluchtelingen aan te vragen. Wel moeten zij sinds april dus aan het UWV melden als ze een vluchteling in dienst nemen. Zo hoopt het UWV risico’s op misstanden te signaleren en te verkleinen. Als een werkgever geen melding maakt van het in dienst nemen van een Oekraïense vluchteling, kan een boete volgen.

Volgens Wilthagen kunnen Oekraïense vluchtelingen een nuttige toevoeging zijn aan de Nederlandse arbeidsmarkt. “Veel van hen hebben in eigen land ervaring in de zware industrie maar ook in de IT, de bouw, de productie en de landbouw. De mensen die kunnen vluchten, zijn meestal ook de meest vitale mensen.”

Andersom kan werken in Nederland ook voor de Oekraïners zinvol zijn en van belang: “Ik zie die wederkerigheid zeker. Even iets anders aan het hoofd hebben dan oorlog, zal voor velen nu het belangrijkste zijn. Werken kan heel louterend zijn en gezond voor de geest. Maar mensen kunnen ook competenties opdoen die ze straks bij terugkeer kunnen gebruiken.”

Inge Willems van het Landelijk Werkgevers Servicepunt wijst er nog wel op dat werkgevers ook weer niet moeten verwachten dat Oekraïense vluchtelingen dé oplossing zijn voor het tekort aan personeel: “Wij zeggen: kijk ook naar andere doelgroepen en ga niet aan de poorten van de opvangcentra staan”.

