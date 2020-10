Nu restaurants dicht zijn, jagen maaltijdbezorgers op marktaandeel. ‘De telefoon is onze grootste concurrent’

Zo hevig als het virus woedt, zo hevig is ook de strijd om de markt voor maaltijdbezorging. Digitale platforms als Thuisbezorgd, UberEats en Deliveroo doen goede zaken in tijden waarin mensen aan huis zijn gebonden. Als je vandaag de dag niet uitkijkt in de Nederlandse steden, word je bijkans omvergereden door fietsen en scooters met zo’n warmhoudkoffer achterop.

“De slag om de bezorgmaaltijden was ook voor corona al in volle gang, maar de strijd zal nu harder zijn”, constateert Martijn Arets. Hij is expert op het gebied van online platformen en auteur van het boek ‘Platformrevolutie’. “Die bedrijven melden allemaal een enorme toename van hun omzet en het aantal transacties en dat is geen verrassing in een markt die toch al enorm groeit.”

Dat is mooi voor de Deliveroo’s en de UberEats van deze wereld en fijn voor de restaurants – die immers tenminste nog iets kunnen nu ze op slot moeten. Maar, zo concludeert de Sociaal-Economische Raad in een advies, er zitten naast voordelen ook risico’s vast aan de groeiende machtspositie van de pioniers van de nieuwe economie. Want hoe zit het met de arbeidsrelatie van de mensen op die fietsen en scooters met het platform waarvoor zij werken? In hoeverre zijn zij werknemers? En moeten zij per bezorgklus worden betaald of per uur? Arets: “Dat is nog altijd onduidelijk, al moeten we wel onderscheid maken tussen Deliveroo en UberEats aan de ene kant en Thuisbezorgd aan de andere kant. De eerste twee werken vooral met freelancers, terwijl Thuisbezorgd het bezorgen grotendeels overlaat aan de restaurants zelf. Thuisbezorgd is echt een bestelplatform.”

Fooi en commissie

Een ander punt is de afhankelijkheid van de horeca van de grote maaltijdbezorgbedrijven. Restaurants klagen er regelmatig over dat ze te veel commissie moeten afstaan aan de platforms, die op hun beurt wel een groot bereik kunnen garanderen. Deliveroo laat in een persbericht weten dat het een steunpakket voor zijn partnerrestaurants heeft uitgedokterd. Het bedrijf schrapt voorlopig de commissie, gaat extra investeren in marketing om het afhalen verder te stimuleren en introduceert in de app een optie voor klanten om restaurants fooi te geven.

Ook Thuisbezorgd laat weten met nieuwe maatregelen te komen om restaurants te ondersteunen. Ook zij rekenen even geen commissie. Moederbedrijf Just Eat Takeaway stelt dat het bedrijf tot dusver wereldwijd al voor meer dan 30 miljoen euro aan ondersteuning van restaurants, en voor ongeveer 6 miljoen euro aan ondersteuning voor medewerkers in de zorg heeft uitgegeven, bij wijze van een gift.

De platforms kunnen ook wel iets missen; sinds de lockdown van maart hebben zich alleen al bij Deliveroo Nederland 950 nieuwe restaurants aangesloten. Ook UberEats rukt nu op in Nederland. Het bedrijf bezorgt onder meer maaltijden thuis voor McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Subway en Febo. “Corona versnelt inderdaad de verschuiving van offline naar online bestellingen, maar dit proces is al twintig jaar aan de gang”, zegt een woordvoerder van Thuisbezorgd. Het bedrijf probeert vooral klanten over te halen die nu nog telefonisch maaltijden bestellen. “De telefoon is onze grootste concurrent.”

Platformkenner Martijn Arets denkt dat de strijd om de maaltijdbezorging niet alleen wordt uitgevochten aan de kant van de horeca. “Naast het binden van zoveel mogelijk restaurants is het klantcontact misschien nog wel belangrijker.” Dat de platforms zich graag positioneren als de redders van de horeca, is volgens Arets wel wat dubbel. “Voor veel restaurants zijn ze een uitkomst in deze tijd, maar dat ze zich profileren als onmisbaar voor de maatschappij is wat overdreven. Dat is misschien iets te veel eer.”

