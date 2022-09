Nu meer mensen een beroep kunnen doen op de voedselbank dreigen tekorten

Eerder dan gepland pasten de 172 Nederlandse voedselbanken dit weekend de criteria voor voedselhulp aan. Door de inflatie stijgen de prijzen en hebben meer mensen moeite om voldoende levensmiddelen te kopen. In plaats van de criteria pas per 1 januari aan te passen - zoals gebruikelijk is - besloten de voedselbanken de drempel voor hulp zaterdag al per direct te verlagen. “Dit is een bijzondere situatie, met zo’n snelle inflatie in zo’n korte tijd”, benadrukt Tom Hillemans, vice-voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse Voedselbanken.

Tot zaterdag konden alleenstaanden een beroep doen op voedselhulp als zij - nadat hun vaste lasten zijn betaald - minder dan 250 euro overhielden voor boodschappen, kleding en andere zaken. Die norm is nu verruimd naar 300 euro. Ook het bedrag dat daar per persoon bijkomt voor grotere gezinnen is verhoogd van 100 naar 110 euro. Zo kan een alleenstaande ouder met twee kinderen vanaf nu een beroep doen op de voedselbank als die 520 euro per maand te besteden heeft. Eerst was dat dus 450 euro.

Voedselbanken zien de hulpvragen toenemen

“Wekelijks komen de klanten van de voedselbank voedsel halen”, zegt Hillemans. “Dan vindt er bij een kop koffie altijd een gesprekje plaats en daar horen we dat het steeds moeilijker wordt. Zelfs met voedselhulp wordt de pijn groter. Daar kunnen wij natuurlijk niets aan veranderen, maar daardoor dachten we wel: wat betekent dat voor de groep die niet bij de voedselbank komt op dit moment?”

De afgelopen maanden zagen de voedselbanken de hulpvragen al toenemen, zegt Hillemans. De energiekosten zijn onderdeel van de vaste lasten. Aangezien die door de kostenstijgingen een steeds groter deel van het inkomen opslokken, groeide de groep die per maand te weinig overhield om de boodschappen te betalen toch al. Daar komt de groep die dankzij de verruimde criteria nu ook recht heeft op hulp nog bij. Kunnen de voedselbanken dat aan?

Hillemans denkt van wel. “Ook in coronatijd zagen we ineens een sterke stijging, zegt hij. “We denken dat we het organisatorisch aankunnen.”

Minder verspilling

Toch maakt hij zich wel degelijk zorgen over de voedselvoorraad. Doordat supermarkten, producenten en telers strenger zijn in het tegengaan van voedselverspilling, blijven er minder restproducten over voor de voedselbanken. Hillemans: “We zien die trend nu al. De afgelopen jaren steeg de hoeveelheid voedsel die we kregen altijd een beetje. Dat zien we nu stagneren. Dus als er inderdaad een forse groei komt, dan kun je je voorstellen dat we een tekort aan voedsel zullen krijgen. Op dat moment zullen we zeker gaan acteren.”

In de praktijk betekent ‘acteren’ dat het publiek door middel van winkelacties zal worden gevraagd om voedsel te doneren, zegt Hillemans. En dat de overheid om hulp gevraagd wordt. “Het kan ook zijn dat we tegen producenten zeggen: we snappen dat jullie minder producten overhebben, maar zouden jullie vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen iets willen doen? We zullen het probleem bij de hele maatschappij neerleggen. Volgens mij is het ook een maatschappelijk probleem als een grote groep mensen niet te eten heeft.”

Lees ook:

Minder voedselverspilling betekent minder donaties voor de voedselbank

Supermarkten weten steeds beter voedselverspilling tegen te gaan. Voor voedselbanken zorgt dat juist voor nieuwe uitdagingen.