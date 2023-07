Nu het slecht gaat met VanMoof, staat Marktplaats vol met deze fietsen

“Deze VanMoof doet het echt!", meldt iemand de z'n fiets aanbiedt op Markplaats. Een ander geeft toe: “Helaas is de fiets stuk", en ze voegt eraan toe: “Na een heftig ongeluk durf ik er niet meer op, dus ik ga hem niet laten maken.”

Maar ja, dat is nou net het probleem: de elektrische fietsen van VanMoof gaan nogal vaak stuk, reparatie duurt vaak erg lang en nu de fietsenfabrikant uitstel van betaling heeft gevraagd en al zijn vestigingen heeft gesloten, wordt repareren nog lastiger.

Wie desondanks graag een VanMoof-fiets wil aanschaffen, moet dat nú doen. De fabrikant is bijna failliet en heeft een verkoopstop. Maar voor veel eigenaren is dat het signaal om hun fiets te koop te zetten. Zaterdag rond lunchtijd stonden er ongeveer 180 exemplaren op Marktplaats, volgens de advertentiewebsite zelf aanmerkelijk meer dan een week geleden. Opvallend genoeg zijn veel aangeboden fietsen net nieuw: twee maanden, vier maanden – wie nu z'n slag wil slaan, vindt ze te kust en te keur.

Een alternatief bieden voor de auto

De problemen van VanMoof hingen al langer in de lucht. De fietsenfabrikant, in 2009 opgericht door de broers Taco en Ties Carlier, maakt sinds 2013 e-bikes en had daar torenhoge ambities mee. Het design was afwijkend, met bijvoorbeeld de verlichting fraai verwerkt in het frame. De technologie was bijzonder: met een tikje van de voet werd het achterwiel op slot gezet, met een app kon dat weer gedeblokkeerd worden. En ja, ook de prijs was speciaal, tot zo’n 3500 euro. Maar hé, dat is nog altijd goedkoper dan een auto, en dat was wat de Carliers voor ogen hadden: met hun VanMoof een alternatief bieden voor de auto.

Die strategie leek succesvol. Internationale investeerders staken tientallen miljoenen in het bedrijf, dat opende winkels in onder meer de Verenigde Staten, Engeland en Duitsland. De omzet groeide hard, net als het aantal personeelsleden, tot deze week zo'n zevenhonderd mensen.

Maar die groei zorgde niet voor winst, integendeel. Vorig jaar kwam VanMoof voor zo'n 80 miljoen euro in de rode cijfers, het jaar daarvoor ook al. Eind 2022 meldde het bedrijf dat het meer geld nodig had, investeerders bleken inderdaad bereid er nog eens miljoenen in te steken.

Genoeg was het niet. Afgelopen week was er eerst het nieuws dat VanMoof de rente op een lening van crowdfunders niet had kunnen betalen, snel gevolgd door de boodschap dat het bedrijf van de rechtbank uitstel van betaling had gekregen, bijna altijd de voorbode van een bankroet.

Eén op de tien moest terug naar de winkel

VanMoof lijkt slachtoffer te zijn van zijn eigen strategie om alle onderdelen van zijn fiets zelf te produceren, en niet, zoals alle andere fabrikanten, onderdelen in te kopen bij specialisten. Die aanpak moest een uniek product opleveren. Maar het zorgde er ook voor dat VanMoof-rijders met een kapotte fiets niet bij een gewone fietsenmaker terecht konden: die had die onderdelen niet.

En VanMoof-fietsen gingen vaak kapot: één op de tien moest terug naar de winkel. Schadelijk voor VanMoof zelf: de reparatiekosten liepen hoog op. En vervelend voor de klant: die moest vaak wekenlang op reparatie wachten. Pas sinds kort kunnen VanMoof-bezitters ook bij autoreparatiebedrijf Kwikfit terecht.

De rechter heeft nu een afkoelingsperiode verordonneerd: twee maanden lang mogen leveranciers of andere schuldeisers niets opeisen. Voor al die mensen die een fiets hebben besteld die nog geleverd moet worden, en zelfs voor degenen die een fiets in een VanMoof-werkplaats in reparatie hebben staan, is het maar de vraag of ze hun bezit nog terugzien.

Van één zorg zijn de VanMoof-rijders af: blijft de app waarmee hun fiets ontgrendeld wordt wel in de lucht? De Belgische concurrent Cowboy heeft nu een app gelanceerd waarmee dat kan. Die werd vrijdag meteen al heel veel gebruikt.

Lees ook:

Investeerders moeten e-bikefabrikant VanMoof te hulp schieten, ondanks jaren van groei

Ondanks toenemende omzetgroei leed e-bikefabrikant VanMoof de afgelopen jaren grote verliezen. Investeerders moesten het bedrijf onlangs met extra kapitaal op de been houden.