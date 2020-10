Nu de horeca op slot gaat is de hele keten de klos

Nu de horeca weer op slot moet, gaan de eerste gedachten uit naar het beeld van een leeg café of restaurant. Je zult daar maar de eigenaar van zijn, of de chef-kok, zoals Roy Peppelenbos van restaurant Hans & Grietje aan de Brink in Deventer. “Voor ons betekent het vooral weer veel onzekerheid of het wel hierbij blijft. Juist deze twee weken waren belangrijk voor: het is herfstvakantie. Als we langer dicht moeten, komen we in de problemen als er geen aanvullend noodpakket komt", vreest Peppelenbos.

Maar als de voordeur dicht moet, is de achterdeur ook de klos. De toeleveranciers, de bedrijven die je niet ziet. Zonder die keten, zonder de achterkant van de horeca zogezegd, kunnen hotels, cafés en restaurants de tent wel sluiten. Alleen al voor restaurant Hans & Grietje, een middelgroot etablissement in het hart van een middelgrote stad, gaat het zo om een stuk of tien toeleveranciers. Die lopen er normaal gesproken de achterdeur plat met vers vlees, nieuwe servetjes, blinkende glazen en borden, veilingverse groente en ga zo maar door. Vrijwel alles komt uit de buurt, zegt Peppelenbos. “Want een beetje restaurant neemt zijn spullen lokaal af.”

Eigen mosterdwinkel

Bij Deventer Stadsmosterd haalt Hans & Grietje de mosterd. Het bedrijfje van Sebastiaan en Joke Grootoonk levert het fundament voor de mosterdsoep en mosterdmayonaise van het restaurant. “Voor ons is dit een grote klap”, zegt Joke Grootoonk aan de telefoon. “Wij leveren, naast Hans & Grietje, nog aan zo’n dertig restaurants in Deventer en omgeving. Dat komt nu allemaal tot stilstand.” Grootoonk hoopt maar dat het nieuwe jaar voor betere tijden zorgt. “Wij openen in februari een eigen mosterdwinkel, daar kijken we naar uit.”

Bakkerij Kuiper uit Harfsen heeft al vier eigen winkels. En dat is in deze tijd maar goed ook, zegt Tonny Braakhekke namens de bakker. “Het is in onze winkels alleen maar drukker geworden door corona. Mensen mijden de volle supermarkten en zoeken de lokale winkeliers op, dat zien wij heel duidelijk terug. Mensen verwennen zichzelf nu ook extra met veel gebak.”

Dat de twee zaken van Hans & Grietje nu wegvallen als afzetkanaal treft ambachtsbakker Kuiper dus niet zo. Dat IT-bedrijf Topicus – een grote werkgever in de streek met duizend medewerkers – grotendeels op slot zit, komt volgens Braakhekke harder aan: “Daar gingen wel tachtig tot tweehonderd broden heen, een grote klant.”

20.000 minder bestekzakjes

Albert Nikkels, eigenaar van Ambiance Horeca & Advies uit Gorssel, kan zo zien hoe het met restaurant Hans & Grietje gesteld is. Nikkels levert onder meer kaarsen en servetten aan het restaurant aan de Brink. “En ik zie dat ik nu al 15 tot 20.000 bestekzakjes minder heb geleverd dit jaar. Reken maar uit hoeveel klanten ze minder konden ontvangen.” Nikkels heeft nog een rekensom gemaakt, maar dan als illustratie voor zijn eigen schade: “Normaal stuur ik jaarlijks zestienhonderd facturen de deur uit en ik zit nu op 471. In coronatijd zijn zes van mijn klanten over de kop gegaan. Kost me 18.000 euro. Het is heel zuur dat uitgerekend de horeca, die zo zijn best doet, het deksel op de neus krijgt.”

Andere bedrijven die normaal gesproken door de achterdeur van restaurant Hans & Grietje komen, zijn Olthuis Recycling uit Dronten, voor het inzamelen van oud frituurvet en het legen van de vetput, Kraan Vleesservice uit Utrecht, Westfalen Gassen uit Deventer voor de terrasverwarming, drankleverancier InBev en groothandel Hanos voor alles voor keuken en restaurant. Deventer Werktalent levert de schoonmaakploeg.

En dan hebben we ze volgens chef-kok Peppelenbos nóg niet allemaal gehad: “Wij hebben de firma Leventi voor onze ovens, het bedrijf Hobart voor de vaatwasser, je hebt Arco voor de luchttechniek, dan hebben we nog de Tapwacht voor als er iets is met de tap of de bar. En ten slotte nog onze elektricien en loodgieter, Baderie Kraus.”

