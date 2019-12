NS willen met wifi-tracking zitplaats beter vindbaar maken

Dat zegt Udo Oelen, directeur privacy van de NS. “Het besluit moet nog vallen. We moeten het eerst nog toetsen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De vraag is vervolgens hoe snel het geïmplementeerd kan worden.” De NS hebben er al met reizigersorganisaties over gesproken. Oelen: “Wij realiseren ons dat het een beladen ­onderwerp is als het gaat om privacy.”

De huidige zitplaatszoeker van de NS werkt in veel gevallen nog niet. Oelen: “In de meest moderne trein zou er in elke stoel een sensor zitten, waardoor je per stoel kunt zien waar er plek is. Maar de huidige treinen van de NS hebben die sensoren niet.”

Zitplaatskans

De NS gebruikt nu het gewicht van wagons om helder te krijgen waar er nog plek is in de trein. “Daarvoor gebruiken we gewichtsensoren in de sporen – oorspronkelijk bedoeld voor goederentreinen. Die hebben we echter niet op alle trajecten.”

De zitplaatszoeker is daarom lang niet overal beschikbaar. Het kan beter en nauwkeuriger, vindt Oelen. “Voor ons is het van belang deze informatie te ontsluiten zodat mensen zich beter over de trein verdelen en de zitplaatskans hoger wordt. Ook voor de veiligheid is het beter als massa’s mensen zich over de trein verspreiden.”

Dus koersen de NS erop om de zitplaatszoeker te verbeteren door wifi-signalen van mobiele telefoons te tracken. Dat kan via het zogeheten mac-adres, dat elk mobiel toestel heeft. Aangezien een ­telefoon meestal alleen door de eigenaar wordt gebruikt, is er sprake van een persoonsgegeven. Dat betekent dat deze data niet zomaar verzameld mogen worden volgens de privacywet.

Niemand volgen

Het is dus nog afwachten wat de Autoriteit Persoonsgegevens vindt van het plan van de NS. Oelen: “We willen waarborgen dat het mac-adres van de telefoon wel geteld wordt door de sensor, maar dat dit mac-adres niet echt wordt geregistreerd. De NS willen niemand volgen, maar alleen weten hoe druk het uiteindelijk wordt in zo’n trein.”

Als directeur privacy moest Oelen bepalen of er bij de wifi-tracking sprake is van rechtmatige gegevensverwerking. “En dat is zo. Tenminste als de maatregelen die ik heb bedacht ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden.”

