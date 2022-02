NS-medewerker Bryan zet zich schrap. ‘Mensen moeten straks alleen hier nog een mondkapje op, leg dat maar eens uit’

“Een station is een minimaatschappij”, zegt de 26-jarige Bryan terwijl hij samen met zijn collega met grote passen door de stationshal van Utrecht Centraal loopt. Zijn handen rusten op zijn riem, daaraan een portofoon die af en toe piept en een set handboeien.

De twee lopen wat rond. Als collega’s in de problemen komen, iemand op het station zich verdacht gedraagt of mensen ruzie krijgen op een perron worden ze opgepiept door de meldkamer en schieten ze te hulp. In de tussentijd beantwoorden ze tientallen reizigersvragen.

Bij spoor 4, in de buurt van de toegangspoortjes, blijven de twee even staan. Ze kijken zwijgend of iedereen wel netjes incheckt, tot Bryan de stilte doorbreekt. “Hier, bij spoor 4, ben ik weleens zo hard in mijn vinger gebeten door een boze man dat de tandafdrukken door mijn kevlar handschoenen heen gingen. Ik wilde alleen maar voorkomen dat hij een collega in het gezicht zou spugen.”

Boetes en handboeien

Zijn collega reageert koeltjes. Dit is smalltalk in de boa-wereld. Bryan is een van de zevenhonderd veiligheid- en servicemedewerkers van de NS. Hij is een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en mag reizigers op stations en in de treinen om hun vervoersbewijs vragen, fouilleren, boetes uitdelen en – als het niet anders kan – uit de trein zetten of aanhouden door ze in de handboeien te slaan. Hij is ook opgeleid tot hulpverlener. Om privacyredenen wil Bryan alleen met zijn voornaam in de krant.

Bryan (rechts) en zijn collega. Beeld Bram Petraeus

Het afgelopen jaar nam de agressie tegen Bryan en zijn collega’s flink toe, zo maakte de Nederlandse Spoorwegen maandagochtend bekend. 744 keer meldde spoorpersoneel dat reizigers zich agressief gedroegen. Het gaat dan om incidenten in de ‘A-categorie’: daartoe rekenen de NS alle agressie die mogelijk strafrechtelijk te vervolgen is.

De NS wijten de stijging gedeeltelijk aan de coronapandemie. “Een deel van de mensen had een korter lontje”, zegt NS-woordvoerder Léonie Bosselaar. Maar er was ook veel onduidelijkheid en onbegrip over coronaregels. 320 keer ontstond de agressie na het aanspreken op de huisregels, waar de mondkapjesplicht onder valt.

Coronaspanning

Bryan ziet dat sinds de komst van het coronavirus een duidelijke tweedeling in de maatschappij is ontstaan. “Je hebt de mensen die blij zijn met de coronamaatregelen of ze accepteren, en de mensen die er niets van moeten hebben. En dat laten ze op hun eigen manier merken”, zegt hij.

Hoe vaak krijgt hij wel niet een boze opmerking of een dreigend gebaar met een gebalde vuist als hij iemand die geen mondkapje draagt daarop aanspreekt? Tegelijkertijd krijgt hij van omstanders voor dezelfde actie even vaak een duim omhoog, een knipoog of een ‘goed bezig!’. Zo zijn er dus mensen die schreeuwen dat hij strenger moet handhaven en mensen die schreeuwen dat hij eens ‘echte boeven’ moet gaan vangen.

De NS willen daarom graag dat de mondkapjesplicht ook in het openbaar vervoer komt te vervallen. Bryan: “Mensen moeten straks alleen hier nog een mondkapje op, dat is niet uit te leggen”.

Extra bevoegdheden

En toch zal hij mensen er wel op moeten aanspreken. Niet dat hij bang is. Daarvoor heeft hij in de 6,5 jaar dat hij dit werk doet ook al te veel meegemaakt. Hij is geslagen, bespuugd en gebeten. “Mensen hebben me een mes laten zien of gezegd dat ze me wel zouden opzoeken na mijn werk, maar ik ben ook gewurgd. Dat was het ergste. Het duurde maar een paar seconden, maar ik dacht echt even dat ik doodging.”

Vanwege dat soort excessen pleit het vervoersbedrijf voor extra bevoegdheden voor Bryan en zijn collega’s. Veiligheidsmedewerkers moeten toegang krijgen tot hetzelfde systeem als de politie, vinden de NS. Dan kunnen NS-medewerkers via een digitale databank controleren of iemand is wie hij zegt te zijn en of iemand al eerder een delict heeft gepleegd. “Nu moeten we soms wel 30 minuten wachten op een agent. Dat maakt mensen vaak nog bozer”, zegt Bryan.

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel, benadrukt hij. Ondanks de toenemende agressie is het contact met de meeste reizigers juist prettig. En dat is wat het werk leuk maakt. “Je staat midden in de maatschappij en maakt van alles mee. Vooral nu het uitgaansleven weer een beetje opengaat, verheug ik me op de gezellige types die lekker zijn gaan stappen. Daar kun je echt mee lachen.”

De volledige naam van Bryan is bekend bij de hoofdredactie.

