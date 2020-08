Noord-Brabant in plaats van Silicon Valley? Waarom niet?

Corona of geen corona, Nederland heeft een tekort aan hooggeschoold technisch personeel. Toen de Amerikaanse president Trump besloot dat buitenlandse kenniswerkers tot eind 2020 geen werkvisum krijgen, greep Brainport Eindhoven, een regionaal samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen, dan ook zijn kans. Onder het motto ‘Start je carrière in Europa’s meest innovatieve regio’ lokt de organisatie jong technisch talent dat Amerikaanse toekomstplannen in duigen zag vallen, naar Eindhoven.

Noord-Brabant in plaats van Silicon Valley? “Zeker, de technologiesector in de regio behoort tot de wereldtop”, zegt Paul van Nunen, directeur van Brainport. De samenwerking van een innovatieve maakindustrie, waarin wereldspelers zoals ASML en creatieve technische start-ups een rol spelen, met de TU en Hogeschool Fontys levert niet alleen talloze slimme patenten op, maar ook nieuwe productie en werkgelegenheid.

‘Het is een robuuste sector’

Onderzoek en ontwikkeling in de regio zijn sterk gericht zijn op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dat spreekt vooral jongeren aan, zegt Van Nunen: “Medische technologie, verduurzaming en de energietransitie zijn zaken waar we hier goed in zijn. Het is een robuuste sector. Ondanks corona zijn bedrijven grotendeels door blijven draaien.”

De regio trekt al veel langer buitenlands talent aan en dan met name Indiërs. Desondanks staan er momenteel zo’n 5000 Nederlandstalige en 1000 Engelstalige vacatures open. “De internationale concurrentie om toptalenten is groot. Wij concurreren niet alleen met de VS, maar ook met Kopenhagen, München en Noord-Italië.” Dat Eindhoven die concurrentie aankan, blijkt uit de reacties op de wervingscampagne. Sinds die begin juli van start ging, meldden zich al zo’n 2000 geïnteresseerden.

‘Je zit hier al snel samen aan tafel’

Eindhoven heeft volgens Van Nunen veel te bieden. De stad is ruim en groen, heeft goed onderwijs, een hooggeschoolde internationale gemeenschap en ontwikkelt zich razendsnel. Daarnaast wordt de Nederlandse bedrijfscultuur door veel buitenlandse kenniswerkers als plezierig ervaren. “Je zit hier al snel samen aan tafel over ideeën te praten in plaats van te wachten op een opdracht van boven.”

Het sluit aan bij de ervaringen van Nazanin Shafiee, Canadese van Iraanse herkomst. Net toen zij er in 2018 over nadachten om Vancouver voor Silicon Valley te verruilen, werd haar man door een recruteringsbureau benaderd voor een baan in Eindhoven.

Behalve voor die baan vielen ze voor het groen en de kleinschaligheid van Eindhoven. “Dat je op de fiets naar je werk kunt, vind ik fantastisch”, zegt Shafiee, die zelf een baan heeft gevonden bij Smart Photonics. “In Silicon Valley ben je dagelijks zo vier uur aan het forenzen.”

Vijf weken vakantie, een ongekende luxe

Mensen in Eindhoven zijn verwelkomend en aardig, vindt ze, en ze waardeert de grote internationale gemeenschap die haar aan Vancouver doet denken. Over een arbeidsvoorwaarde is ze zeer te spreken: vijf weken vakantie, een ongekende luxe in Amerika. "Daar verheug ik me nu al op," zegt ze.

Dat buitenlandse kenniswerkers zich in de regio thuis voelen, blijkt uit de cijfers. Waar expats meestal na twee tot drie jaar vertrekken, wonen velen al zeven tot tien jaar in de stad. Voor de regio reden om deze groep nieuwe burgers serieus te nemen.

“Eén ding waar we ons sterk voor maken, zijn meekomende partners”, zegt Ed Heerschap, coördinator van het Holland Expat Center South. "Vaak hebben zij elders een goede baan op moeten geven en we helpen daarom om hier werk te vinden." Ook Shafiee kreeg steun om een baan te vinden.

Overigens zijn huisvesting en scholen volgens Heerschap de grootste knelpunten. "Mensen die hier langer blijven, sturen hun kinderen het liefste naar het reguliere onderwijs. Daarom ondersteunt Brainport inmiddels een programma voor de internationalisering van de scholen in de regio.”

Maar niet iedereen is blij met die aandacht voor buitenlands talent. Van Nunen kent de kritiek dat buitenlandse techneuten Nederlandse banen bezetten, hetzelfde argument dat Trump gaf voor zijn visumstop. “Maar het is juist andersom. Er is een tekort aan kenniswerkers en innovaties zorgen juist voor nieuwe maakindustrie en werkgelegenheid.”

