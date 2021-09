Nooit was de hypotheekrente zo laag - en dat is niet voor iedereen goed nieuws

Kan de hypotheekrente nog verder omlaag? Misschien wel, en daarom kan het volgens sommige geldverstrekkers zelfs lonend zijn als een huizenkoper de rente voor slechts één jaar vastzet. En overweeg ook een ‘dagrente’, raden zij soms aan. De aanvrager krijgt dan de rente die geldt op de dag dat de hypotheek daadwerkelijk wordt afgesloten – als die tenminste lager is dan de rente uit de offerte.

De hypotheekrentes hebben opnieuw een laagterecord bereikt, blijkt uit cijfers van De Hypotheker, een van de grotere Nederlandse hypotheekadviseurs. Wie de rente voor tien jaar vastzet voor de koop van een huis tot 325.000 euro, betaalt nu gemiddeld een bedrag vlakbij de ‘magische grens’ van 1 procent: 1,01 procent. Aan de populairste rentevaste periode, twintig jaar, zit nu een rente vast van 1,36 procent. Die percentages liggen net iets lager dan in maart 2020, de maand met de laagste rentestanden tot nu toe.

De cijfers sporen met trends die een tweede adviseursketen, De Hypotheekshop, een maand geleden al signaleerde. Die constateert overigens ook dat het aantal hypotheken voor huizen tot 325.000 euro – de grens voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie – afneemt, terwijl er juist meer hypotheken voor huizen van boven de 1 miljoen euro worden aangevraagd.

Ruimte voor verdere daling niet groot

De lage rentes hangen uiteraard nauw samen met de rentes op de kapitaalmarkt. “Het verschil tussen die twee is sinds de zomer weer wat opgelopen, omdat de Nederlandse tienjaarsrente gedaald is”, zegt Matthijs Korevaar, financieel econoom aan de Erasmus Universiteit. “In dat licht bezien is de daling van de hypotheekrente nu niet verrassend.” Maar, zegt hij ook, de ruimte om de hypotheekrente nog verder te laten zakken, is ‘niet erg groot’.

Toch voorziet De Hypotheker dat de rentes voorlopig laag blijven. Zeker, de inflatie in de eurozone liep in augustus op tot 3 procent, en dat kan uiteraard invloed hebben op de rentes. “Maar deze stijging lijkt een tijdelijk karakter te hebben”, stelt een woordvoerster van De Hypotheker. Zodra de prijsopdrijvende krachten van de postcoronatijd zijn uitgewerkt, zal de inflatie afzwakken. “En dat kan weer zorgen voor verder dalende rentes.”

Angst om klanten mis te lopen

Daarnaast speelt concurrentie op de hypotheekmarkt een rol. Al een aantal jaren staan traditionele partijen, met name banken en verzekeraars, onder druk van zogeheten regiepartijen. Deze nieuwkomers investeren geld van (deels buitenlandse) beleggers in hypotheken. Die beleggers zijn uit op een hoger rendement dan de kapitaalmarkt, met haar lage rentes, kan bieden, en Nederlandse hypotheken gelden als een veilige belegging. Met al die concurrentie durven geldverstrekkers het niet aan hun tarieven te verhogen, uit angst om klanten mis te lopen.

Goed nieuws voor consumenten, vindt De Hypotheker. “Zij kunnen flink profiteren van de lage rentestand”, zegt de woordvoerster. Maar Korevaar nuanceert. Dat geldt vooral voor wie al een woning bezit, zegt hij. Die kan z’n hypotheek oversluiten en de rentelasten verlagen. Maar voor nieuwe huizenkopers ligt het anders. “Hoe lager de rente, hoe meer kopers op een woning kunnen bieden. Daardoor gaan de huizenprijzen nog verder omhoog. Voor starters is dat niet per se goed nieuws.”

