Noodlijdend Hema stuurde personeel naar huis om loonkosten te drukken

Hema zette in juli en augustus in de Nederlandse winkels minder personeel in om de loonkosten te drukken. Met deze noodgreep probeerde Hema het zoveelste verlies te beperken.

Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. In een e-mail gericht aan meer dan vijftig filiaalmanagers in het zuiden van Nederland schrijft de betrokken regiomanager in hoofdletters dat in de periode van half juli tot begin augustus ‘door alle filialen (...) minder salariskosten ingezet dienen te worden’. Volgens ingewijden hebben alle Nederlandse filialen deze opdracht gekregen. De reden? ‘We geven meer uit aan salariskosten dan dat de omzet stijgt’, aldus de e-mail, die in handen is van Trouw.

Hema kwam een jaar geleden in handen van de Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn, die het noodlijdende bedrijf overnam van het Britse Lion Capital. Boekhoorn beloofde een betere toekomst voor Hema, dat al sinds 2007 rode cijfers schrijft door de schuldenlast van 750 miljoen euro waarmee de Britse durfinvesteerder de winkelketen opzadelde.

Paniekvoetbal

Uit het onderzoek door Trouw blijkt echter dat Hema een jaar na de overname nog allerminst uit de zorgen is. De winkelketen kampt nog altijd met de torenhoge schuld die leidt tot hoge rentelasten. “Jullie zullen begrijpen in welke financiële houdgreep we zitten”, schrijft de regiomanager in de e-mail aan de filiaalmanagers.

In een reactie stelt topman Tjeerd Jegen dat detailhandelketens dit soort maatregelen soms nemen om bepaalde doelstellingen te halen: “Dat is doodnormaal en van alle tijden”. Maar volgens kenners van de markt gaat het om een ‘agressieve ingreep’. Voormalig Hema-directielid Ton van Eijk: “Dit lijkt op paniekvoetbal om de cijfers alsnog bij te kleuren”. Het verlies over het tweede kwartaal bedroeg uiteindelijk 14,1 miljoen euro.

Ook heeft Hema een probleem bij de distributie. Op 3 oktober zegt topman Jegen tijdens een interne presentatie dat hij een ‘crisisfocus’ heeft op het distributiecentrum, omdat het systeem vaak vastloopt door storingen. “We hebben een tijdje niet elke winkel elke dag kunnen beleveren.” Oorzaak is een gebrek aan technisch personeel. Afgelopen maandag lag het distributiecentrum in Utrecht zelfs een hele dag stil. In een reactie stelt Jegen dat de winkels geen last hebben gehad van het distributieprobleem.

Na de overname kwam er een plan om de hoge schuld omlaag te brengen, maar dit leidde nog tot onvoldoende resultaat. De geplande verkoop van de zeven bakkerijen, waar onder meer de bekende tompoucen voor alle winkels worden gemaakt, kwam nog niet rond. Volgens Jegen heeft zo’n proces tijd nodig: “We zijn concreet met een aantal partijen in gesprek. We pakken het zorgvuldig aan.”

Een plan om eigen filialen aan Hema-franchisers te verkopen is niet gelukt, zo stellen vijf bronnen tegenover Trouw. In een reactie stelt Jegen dat het verkopen van filialen nooit aan de orde is geweest.

Meer aflossen

Jegen wijst erop dat de nieuwe eigenaar krap 40 miljoen euro in Hema ­investeerde en bovendien ruim 100 miljoen afloste aan schulden bij het administratieve moederbedrijf. Ook is Boekhoorn van plan om voor het eind van het jaar nog eens 50 miljoen euro schuld af te lossen. Maar volgens analist Anthony Giret van Spread Research is dit allemaal niet genoeg. “De schulden zijn nog altijd veel te hoog en de financiële resultaten te zwak.”

Hema wil zich onder Boekhoorn ontwikkelen tot ‘wereldmerk’ dat zijn producten via allerlei andere bedrijven verkoopt. Zo kondigde Hema samenwerkingen aan met Wehkamp, een Franse winkelketen en het Amerikaanse Walmart. Het is volgens Jegen en Boekhoorn dé manier om de omzet in snel tempo te verhogen, ­zodat de schuldenberg verder omlaag kan.

Of deze strategie het tij op tijd keert, is de vraag. Analist Giret is pessimistisch. Hema heeft nog tot 2022 de tijd, maar als de winkelketen nu de berg leningen zou moeten vernieuwen, maakt ze weinig kans, zegt hij.

