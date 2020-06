Noodlijdend Hema moet nu snel met een oplossing voor zijn schulden komen

Hema verkeert al jaren in zwaar weer. Het kampt met een schuld van 750 tot 800 miljoen euro, een erfenis van de overname door de Britse investeerder Lion Capital in 2007. Over die schuld moet jaarlijks ruim vijftig miljoen euro rente worden betaald. Dat kan Hema, met zijn 750 filialen, niet hebben. In 2018 nam zakenman Marcel Boekhoorn Hema van Lion over. Hij zou de schuldenlast aanpakken, maar het bedrijf baadt nog altijd in de schulden.

Heeft Boekhoorn dan niets gedaan?

Boekhoorn en directeur Tjeerd Jegen hebben niet stilgezeten. Zo namen ze een opvallende stap. Hema-producten zijn niet meer alleen bij Hema te verkrijgen maar ook bij Wehkamp, het Amerikaanse warenhuis Walmart en het Franse Franprix. Jumbo neemt zeventien Hema-winkels in steden over en de supermarktketen gaat Hema-waren verkopen. In de zomer van 2019 kregen Hema-filialen te horen dat ze met minder personeel toe moesten. Pogingen om de bakkerijen, bekend van de tompouces, te verkopen mislukten.

Loste dat niets op dan?

Bij lange na niet genoeg. Bovendien kwam er de coronacrisis. Meer dan 200 Hemawinkels in België, Frankrijk, Spanje en Duitsland moesten dicht. In Nederland bleven ze open, maar de verkopen in de 550 filialen daalden met meer dan 30 procent. In een brief aan de verhuurders van winkels, ingezien door Het Financieele Dagblad, schreef Jegen dat het voortbestaan van Hema in gevaar kwam als de omzetdaling zou aanhouden.

Het management greep in. Winkelhuren in april en mei werden maar voor de helft voldaan; leveranciers kregen later uitbetaald; verbouwingen van winkels werden stopgezet. De periodieke loonsverhoging werd uitgesteld en er waren meer besparingen op personeelskosten. Vanwege het grote omzetverlies deed Hema een beroep op de NOW, een regeling waarbij de overheid een deel van de loonkosten vergoedt. Inmiddels zijn er lichtpuntjes. De verkopen zijn weer aangetrokken, de restaurants kunnen open, een tweede steunronde van het Rijk is niet nodig en het distributiecentrum in Utrecht is verkocht. Hema huurt dat nu.

Maar toch, nog altijd in nood?

Ja, en er is onmin tussen Boekhoorn en de grootste schuldeisers. Kort samengevat zit het zo: Boekhoorn moet medio juni een lening van ruim 50 miljoen aflossen. Hij wil dat wel, maar vindt dat schuldeisers ook een bijdrage moeten leveren. De schuldeisers, vooral Angelsaksische investeringsfondsen, kwamen eind mei met een tegenvoorstel. Ze willen de helft (300 miljoen) van hun vorderingen (in totaal 600 miljoen) intrekken in ruil voor aandelen. Zij zouden dan de nieuwe eigenaren worden. Exit Boekhoorn, in dat geval.

Gaat dat gebeuren?

Lastig te zeggen. Het gaat om veel geld, om een bedrijf dat in 2022 en 2023 zijn enorme schuld moet aflossen, maar dat niet kan en dus voor herfinanciering moet zorgen. Dat probleem moet opgelost. Angelsaksische investeerders plegen niet de soepelste gesprekspartners te zijn, maar Boekhoorn is ook geen filantroop. Hema bevestigt dat er gesprekken gaande zijn over de financiering, maar wil daar verder niets over kwijt.

Pikant is wel dat de overheid bij de zaak is betrokken. Volgens Het Financieele Dagblad onderzoekt het ministerie van economische zaken of het een rol kan spelen in de kwestie, bijvoorbeeld door garanties te verstrekken voor leningen. In principe is staatssteun voor bedrijven taboe, maar dit zijn bijzondere tijden. Speciale coronasteun kan, maar dan moet een bedrijf wel ‘vitaal’, ‘in de kern gezond’ en ‘van economisch of maatschappelijk belang’ zijn, schreven de ministers Wiebes en Hoekstra op 1 mei aan de Tweede Kamer. Zij stelden daarbij dat andere partijen (zoals eigenaren, aandeelhouders, obligatiehouders en banken) ook bijdrages moeten leveren om te voorkomen dat een bedrijf omvalt. Of Hema aan die eisen voldoet, is nog geen uitgemaakte zaak.

