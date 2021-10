Noodkreet metaalsector: ‘Overheid, help ons bij explosie energieprijs’

Het is inmiddels een vertrouwd beeld: acties in de metaalsector. Een moeizaam cao-traject leidde eerder dit jaar tot een serie aan stakingen in heel het land. Woensdagmiddag gingen vakbonden FNV en CNV opnieuw de straat op, maar ditmaal stonden werknemers schouder aan schouder met werkgevers voor het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Hun boodschap: help ons een acute energiecrisis door, anders dreigen er banen verloren te gaan.

De snel stijgende gas- en elektriciteitsprijzen brengen de industrie namelijk onmiddellijk in grote nood. Zeker omdat overheidssteun in Nederland uitblijft, terwijl andere Europese landen toeschietelijker blijken. “Dat gaat om miljoenen”, benadrukt Theo Henrar, voorzitter van werkgeversorganisatie FME. “Nederland sloft achteraan de kudde, waardoor we te maken hebben met een ongelijk speelveld binnen Europa.” De sectorpartijen boden woensdag een petitie aan, die door enkele Kamerleden in ontvangst werd genomen.

Dubbele prijsexplosie

Bedrijven kampen op energiegebied met een soort dubbele prijsexplosie. De tarieven voor gas en elektriciteit zijn in amper een jaar tijd ongeveer vervijfvoudigd; de gasprijs stijgt momenteel zelfs met soms wel tientallen procenten per dag. Een samenloop van omstandigheden zorgt voor die enorme stijging: een grote vraag in Azië, Rusland dat de hand op de gaskraan houdt, sluitende kolencentrales in Duitsland en België en het terugschroeven van de gaswinning in Groningen: het speelt allemaal mee.

Voor de grotere en intensievere bedrijven in Nederland komt daar nog een belangrijke factor bovenop. Zij zijn tegenwoordig verplicht emissierechten te kopen voor iedere ton CO 2 die zij uitstoten. Ook de prijzen van die rechten lopen momenteel razendsnel op. In combinatie met de hoge energietarieven zorgt dat ervoor dat de kostprijs van metaalproductie bij veel bedrijven hoger ligt dan de opbrengst die zij kunnen krijgen.

Elk jaar minder rechten

De pijn bij de metaalsector zit hem vooral in de manier waarop Nederland met die CO 2 -rechten omgaat. Dat vergt wat uitleg over het systeem: om de CO 2 -uitstoot terug te dringen, fungeert het emissierechtenstelsel als een soort massale stoelendans. Elk jaar loopt het aantal beschikbare rechten met ruim 2 procent terug, waardoor de uitstoot tot aan 2030 afneemt en bedrijven gedwongen worden te vergroenen.

Een keiharde introductie van dat systeem zou tot een exodus van bedrijven uit de EU hebben geleid naar delen van de wereld met minder regels. Daarom speelt ook de overheid een voorname rol bij de verdeling van emissierechten. Een deel is gratis uitgegeven, en bovendien kunnen landen hun bedrijven ondersteunen met compensatieregelingen. De Nederlandse metaalsector roert daarbij al langer aan dat buurlanden toeschietelijker zijn. Nu de hoge energieprijzen daarbovenop komen, komt dat probleem nog eens extra aan de oppervlakte.

Boksen met één hand op de rug

“Een land als Duitsland is veel genereuzer dan Nederland, en dat zorgt voor een ongelijk speelveld”, schetst Henrar. Daarbij komt dat buurlanden ook nog eens veel actiever reageren op de stijgende energieprijzen. “Ik ben daar zeer ontstemd over. We moeten boksen met één hand op de rug.”

Maar valt er ook niet wat te zeggen voor minder overheidssteun bij CO 2 -rechten? Verdwijnt de prikkel om te vergroenen niet naarmate de overheid meer bijspringt? Juist niet, benadrukt de FME-voorzitter. Bedrijven krijgen de compensatie juist om hun stroomverbruik te kunnen betalen, waardoor wordt voorkomen dat ze moeten terugvallen op fossiele brandstoffen als gas en kolen. “En metaal is nu eenmaal een energie-intensieve industrie. Maar die is wél nodig voor een groene economie: onze bedrijven maken die windmolens en warmtewisselaars.”

