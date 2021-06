Nog steeds in pak op Zoom: het blijft verdacht leeg op de Zuidas

Maandagochtend net na achten. Metro's, treinen en trams op station Amsterdam-Zuid brengen de eerste golf kantoorpersoneel op hun bestemming. Dat is de Zuidas, het zakencentrum van Amsterdam, waar grote kantoorgebouwen zijn samengeklonterd. Opvallend aan de reizigersstroom: Ze zijn vrijwel allemaal casual gekleed. Kennelijk hebben de meesten besloten hun Zoom-outfit er in te houden, nu naar kantoor gaan weer beter kan sinds het kabinet het thuiswerkadvies goeddeels heeft laten vallen.

Marcel Schaap (28) is wel in pak. Hij werkt bij Michael Bailey Associates (MBA) en daar wordt verwacht dat je een pak draagt. Niet alleen als je weer naar kantoor gaat, zoals vandaag. “Dit pak draag ik ook thuis bij het videobellen. Wij hebben een pakkencultuur”, zegt Schaap. Hij verwacht dat werken na corona een mix zal zijn tussen thuiswerken en hier op de Zuidas de uren draaien. Maar als het aan hem ligt speelt zijn werkende leven zich vooral op kantoor af. “Ik vind het hier leuker werken dan thuis. Ik wil mensen zien.” Dan spoedt hij zich richting zijn collega’s.

Al kunnen dat er nooit veel zijn. Want dat is het andere opvallende aan de passanten hier op de Zuid-as: Het zijn er zo weinig. Wie had gehoopt vandaag collectief uit te kunnen huilen bij het koffieautomaat over de uitschakeling van het Nederlands elftal, vist achter het net. In een zijstraat van het Mahlerplein, aan de voet van een van de vele kantoortorens, zit een meisje achter de balie in de ontvangsthal. Zij telt hoeveel mensen er vandaag naar hun werk zijn gekomen. Volgens haar zijn er 800 werkplekken in dit gebouw. Waarvan er 152 zijn bezet.

‘We moeten er niet te veel van verwachten’

Toch eens kijken bij het enorme hoofdkantoor van ABN AMRO. Daar zal het kantoorleven toch wel op gang zijn gekomen? Maar nee. Ook hier zien we door de ramen van het atrium dat de bureaus meestal onbevolkt zijn. Een woordvoerder van de grootbank zegt ‘dat we er niet teveel van moeten verwachten’. “Doordat we nog altijd anderhalve meter afstand moeten houden is de capaciteit van dit kantoor maar 25 procent. We houden nu proeven met hoe we het beste veilig weer hier kunnen werken. We zijn eigenlijk nog aan het oefenen.”

Maandag meldde vakbond De Unie dat internationale bedrijven nog voorzichtig zijn met het weer openstellen van hun kantoren. Multinationals volgen vaak liever de richtlijnen van het land waar zij hun basis hebben, constateert de bond. De zomervakantie is natuurlijk ook nabij. Mogelijk tillen bedrijven de terugkeer van hun personeel over de vakantie heen.

Tegen lunchtijd is pas echt goed te zien dat de werknemers in het Amsterdamse zakendistrict voornamelijk nog thuis hun werk doen. Op Het Mahlerplein komt een groepje collega’s een kantoorpand uit om iets af te halen voor het middageten. Die zouden normaal niet opvallen in de drukte.

