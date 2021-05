Nog nooit was de adviesprijs voor benzine zo hoog, terwijl de olie helemaal niet zoveel kost

Benzine is duurder dan ooit, althans bij de meeste pompen langs de snelwegen. Die pompen hanteren doorgaans de adviesprijzen die de grote oliemaatschappijen dagelijks afgeven. Hun gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 lag woensdagmiddag op 1,897 euro, een fractie hoger dan het oude record (1,895 euro) dat dateert van 2 oktober 2012. De adviesprijzen voor diesel (1,527 euro) en lpg (0,94) lagen net onder hun all time high. Een liter premiumbenzine kost nu bijna 2 euro.

De gemiddelde adviesprijs wordt berekend door het consumentencollectief United Consumers. De organisatie baseert die op de adviesprijzen van vijf oliemaatschappijen: Shell, Esso, BP, Total en Texaco. Voor tankstations langs snelwegen zijn die adviesprijzen vaak leidend. Elders is dat niet zo en liggen de prijzen meestal lager. Een jaar geleden lag de gemiddelde adviesprijs voor euro 95 op 1,57 euro per liter.

Dat de prijs daarna steeg, komt doordat de vraag naar olie en autobrandstoffen, ingezakt in het begin van de coronacrisis, vanaf mei weer aantrok. Bovendien maakten 23 olie exporterende landen afspraken over beperking van hun olieproductie. Zo stutten zij de olieprijs. In mei 2020 kostte een vat olie nog 27 tot 37 euro. Woensdag was dat bijna 70 euro. Omdat olie en benzine duurder werden, steeg ook de btw op benzine. De btw wordt geheven op de kale benzineprijs, plus de accijns. De accijns op benzine bedraagt 82,1 cent per liter.

Beeld Louman & Friso

Accijnsverhogingen en productiekosten

Toch is het opmerkelijk dat de adviesprijzen nu ietsje hoger zijn dan 8,5 jaar geleden. In 2012 kostte een vat olie vrijwel het hele jaar meer dan 100 dollar, met pieken van boven de 120 dollar. Waarom kost een benzine dan ook nu bijna 1,90 per liter?

Dat komt deels door accijnsverhogingen. In 2012 was die accijns 73 cent per liter, nu ruim 82 cent. Verder speelt volgens Paul van Selms, directeur van United Consumers, mee dat de productiekosten van benzine momenteel relatief hoog zijn. Oliemaatschappijen maken in hun raffinaderijen producten als benzine, diesel, kerosine en nafta. Omdat de vraag naar kerosine (vliegtuigbenzine) bijzonder laag is, moeten de andere producten voor extra opbrengst zorgen.

Ook de adviesprijzen zijn relatief hoog, zegt Van Selms. Dat geeft pomphouders meer ruimte om met prijzen te spelen. In 2012 was er vaak maar een paar cent verschil tussen de adviesprijs en de pompprijs. Nu is dat verschil groter, gemiddeld bijna een dubbeltje, zegt Van Selms. Dat betekent dat de reële benzineprijzen nu vaak lager zijn dan in 2012. Ook de koersverhouding tussen de dollar en de euro heeft invloed op de benzineprijs: olie wordt afgerekend in dollars.

Bij diesel ligt de adviesprijs (woensdag gemiddeld 1,527 euro) nog niet op de recordhoogte van 1,558 euro die op 16 oktober 2012 op de borden stond. De lpg-prijs nadert wel een nieuwe mijlpaal. De adviesprijs was woensdag 0,6 cent lager dan het record van 1 januari 2014: 0,946 cent.

Of de benzine nog duurder wordt, hangt vooral af van de olieprijs. De vraag naar olie zal stijgen als de coronacrisis zijn einde nadert. De vraag naar kerosine ook. Maar de kans is groot dat ook het aanbod van olie groter wordt. Sommige olielanden staan te popelen om hun productie te verhogen.

Lees ook:

Oliemaatschappijen zijn op weg naar een lucratief jaar

De olieprijzen zijn hoger dan voor de coronacrisis. Hoe kan dat?