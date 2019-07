Nog nooit lager er zoveel containers in de Nederlandse havens

Het gaat goed met de Nederlandse zeehavens. De goederenoverslag van alle grote nationale havens bij elkaar opgeteld bereikte het afgelopen jaar een recordhoogte van bijna 605 miljoen ton, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Vooral de aan-en afvoer van containers zit in de lift met een stijging van 4,5 procent.

“Het gaat goed met de handel. De opgeklommen wereldeconomie zorgt voor toenemende handelsstromen en daar profiteren de Nederlandse havens van”, zegt Mark van Koningsveld, hoogleraar havens en waterwegen aan de TU Delft.

Veruit de meeste spullen die Nederlandse zeehavens in 2018 te verwerken kregen, was import. Eenderde was export, tweederde van de goederenoverslag bestond uit geloste goederen. Een groot deel daarvan komt voor rekening van de zogeheten droge bulkgoederen zoals kolen, ertsen en landbouwproducten en natte bulkgoederen zoals ruwe olie.

Vooral containerschepen leggen vaker aan in de grote havens van Rotterdam, Amsterdam en kleinere havens als IJmuiden en Terneuzen. De containeraanvoer groeide met 6 procent, de afvoer met 3 procent. Het aandeel containers in de totale goederenoverslag gaat al jaren omhoog. In 1998 kwam of vertrok nog 14 procent van alle spullen in containers, ondertussen is dat aandeel geklommen naar 21 procent.

Dat komt volgens Van Koningsveld doordat Nederland flink heeft geïnvesteerd in het vergroten van de containercapaciteit. “Denk maar aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Daar komt bij dat Nederland gunstig ligt en zo een groot achterland kan bedienen. Door de komst van grotere containerschepen zijn de kosten per container bovendien lager geworden.”

Investeringen

Hoewel de import uit China in vergelijking met 2017 daalde, tekent de invloed van deze economische reus zich nog steeds nadrukkelijk af. Van alle ingevoerde goederen in containers in 2018 kwam bijna 20 procent uit China. Rusland (dat veel hout en papier invoert) en het Verenigd Koninkrijk volgen met respectievelijk 7,4 procent en 5,7 procent. De invoer vanuit het Verenigd Koninkrijk nam zelfs met bijna de helft toe. Dat hangt volgens het CBS mogelijk samen met de voorraden die bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk uit voorzorg in Nederland aanleggen in de aanloop naar een brexit. Het huidige handelsconflict tussen de VS en China lijkt nog geen effect te hebben op de prestaties van de zeehavens.

Opvallend aan de cijfers van het CBS is dat de groei van de Nederlandse zeehavens nauwelijks nog komt uit de resultaten van de grote havens Rotterdam en Amsterdam. Deze havens groeiden in het afgelopen jaar allebei met 1 procent. De hoeveelheid geloste goederen in de zeehavens van Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en Groningen Seaports (Delfzijl en Eemshaven) steeg daarentegen met 10 procent.

Bij North Sea Port, het 60 kilometer lange havengebied van Vlissingen in Nederland tot Gent in België, zijn ze daar uiteraard blij mee. CEO Daan Schalck van North Sea Port zegt: “De cijfers illustreren de mooie investeringen van de bedrijven in het grensoverschrijdende havengebied. De groei zit vooral in de containersector. De connectie met het achterland is daarbij cruciaal. De binnenvaartverbindingen met de grote omliggende havens zijn eveneens heel succesvol. Wel zullen de komende jaren vooral investeringen in nieuwe spoorinfrastructuur noodzakelijk zijn, zoals tussen Terneuzen en Gent.”

Het CBS keek ook naar de ontwikkeling van de export vanuit Nederlandse zeehavens over de lange termijn en becijferde dat de afvoer van goederen in de afgelopen twintig jaar meer dan verdubbelde. De overslag van goederen vanuit Nederland naar het buitenland vormt nu een derde deel van alle overgeslagen goederen in de Nederlandse zeehavens. Dat was twintig jaar geleden nog 21 procent.

Lees ook:

Extra parkeerplaatsen en personeel: de Rotterdamse haven lijkt (bijna) klaar voor de brexit

Als de Britten uit de EU stappen, weet de grootste haven van Europa wat er moet gebeuren.

In de Rotterdamse haven wordt volop gehamsterd in aanloop naar de brexit

Loodsen in de Rotterdamse haven zitten tjokvol. Britse bedrijven slaan er van alles op, om mogelijke brexitchaos te omzeilen.