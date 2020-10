Nog niet alle bonden akkoord, staatssteun voor KLM aan zijden draadje

Het kán bijna niet anders, want zonder staatssteun komt het voortbestaan van KLM op het spel te staan. En dus spraken enkele van de acht vakbonden die actief zijn bij KLM inderdaad hun ‘commitment’ uit om vijf jaar lang de offers te brengen die nodig zijn om de luchtvaartmaatschappij te redden. Zo’n belofte was een voorwaarde voor minister Hoekstra (financiën) om de in juni beloofde staatssteun daadwerkelijk aan KLM ter beschikking te stellen.

Maar onder meer de twee betrokken FNV-bonden (die voor grond- en die voor cabinepersoneel) hadden dat zaterdagmiddag om vier uur nog niet gedaan. Een FNV-woordvoerder liet weten dat er nog gesproken werd met diverse ministeries. “Maar wij zullen nooit de toekomst van KLM op het spel zetten.”

KLM had de bonden vrijdagmiddag onder zware druk gezet om een clausule te ondertekenen bij eerder gesloten akkoorden over het inleveren van loon. Die akkoorden liepen tot 2022, maar Hoekstra hield vast aan de eis dat hun looptijd net zo lang zou zijn als die van de staatssteun, tot 2025. KLM gaf de bonden tot zaterdagmiddag twaalf uur de tijd om een ‘commitment-clausule’ te ondertekenen, waarmee ze beloofden niet twee jaar lang, maar vijf jaar te willen inleveren.

Bodem van de kas

Enkele kleinere bonden beloofden die handtekening vrijdag al - “De bodem van de kas is in zicht,” zei Robert Swankhuizen van de vakbond voor luchtvaarttechnici, “nog langer bakkeleien zet serieus de staatssteun op het spel” - anderen hadden meer tijd nodig.

Bijna alle bonden morren over de gang van zaken. Het KLM-bezuinigingsplan, door Hoekstra als voorwaarde gesteld voor de staatssteun van 3,4 miljard euro, was al een maand klaar, dus waarom moest het tot vrijdag duren, de dag voor de deadline, voordat duidelijk werd dat Hoekstra geen genoegen nam met een looptijd van twee jaar? We zijn ‘met de rug tegen de muur gezet’, stelt de vereniging van cabinepersoneel VNC, en dat valt de KLM-directie te verwijten.

Behalve van vakbond FNV kwam de grootste weerstand van pilotenbond VNV. Die ondertekent de clausule niet, maar ‘bevestigt’ in een brief aan de KLM-directie wel het commitment om “ook na de looptijd van de gemaakte afspraken onze verantwoordelijkheid te blijven nemen om KLM weer tot een gezond bedrijf te maken”.

Verdeeldheid in eigen gelederen

Als ook de bonden die zaterdagmiddag nog aarzelden uiteindelijk hun handtekenings zetten, lijkt de voortgang van de staatssteun voor KLM veiliggesteld te zijn. Maar er staan KLM nog zware onderhandelingen te wachten over de jaren tussen 2022 en 2025. Want de bonden hebben nu wel hun bereidheid uitgesproken om ook in die jaren in te leveren, maar over de invulling daarvan moet nog gesproken worden.

Wat KLM parten speelt, is de verdeeldheid in eigen gelederen. Topman Pieter Elbers riep de afgelopen tijd al meerdere malen op tot eenheid - niet voor niets, want die is ver te zoeken. Zo benadrukken vooral de piloten voortdurend dat zij erg veel hebben moeten inleveren - dat was ook een eis van Hoekstra - terwijl andere KLM’ers juist de indruk hebben dat de piloten steeds een voorkeursbehandeling krijgen - bijvoorbeeld met gratis vliegreizen. De scheve ogen waarmee KLM-personeel naar elkaar kijkt, blijkt de onderhandelingen steeds uiterst ingewikkeld te maken.

Lees ook:

Hoekstra zet KLM voor het blok: eerst voldoen aan eisen, dan pas staatssteun

KLM lijdt onverminderd zware verliezen. Het voortbestaan lijkt zelfs op het spel te staan door onenigheid met minister Hoekstra over de voorwaarden voor de eerder toegezegde overheidssteun.