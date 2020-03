Nog langer dicht? Grand café De Kleine Waarheid verbouwt, bezorgt en steunt zorgmedewerkers met een daghap

Alkmaarders die de deur uit willen, hebben aan Uit072 een enthousiaste digitale gids. De nieuwste eettentjes worden besproken, evenementen aangekondigd en je treft er lijstjes aan met het leukste van Alkmaar. Tot voor kort dan, zou je zeggen, want eropuit gaan is er al een tijdje niet bij en dat blijft voorlopig ook zo.

Maar Niels Goedel, de initiatiefnemer van de site, liet zich niet zomaar uit het veld slaan en begon razendsnel een tweede onlineplatform: Thuis072. “Met Uit072 helpen we Alkmaarders al ruim zeven jaar aan leuke tips buiten de deur. Op Thuis072 verzamelen we nu alle initiatieven om Alkmaarders juist thuis te houden – en tegelijkertijd de lokale horeca te steunen.” Al snel nadat premier Mark Rutte half maart aankondigde dat uit eten gaan uit den boze was, ging de op thuisblijven gerichte site ‘live’. “En al meteen op die eerste dag meldden zich heel veel horecaondernemers met bezorg- en afhaalplannen.”

De toiletten worden vernieuwd, de bar gaat in de lak

Sil Vendel (29) van Grand Café De Kleine Waarheid aan de Lombardsteeg is zo'n ondernemer. Hij runt een restaurant met daarboven twee Airbnb-kamers en iets verderop, aan het Waagplein, heeft hij nog een café: 't Hartje. Die zijn uiteraard nu allemaal gesloten, maar dat betekent niet dat er geen bedrijvigheid meer is op de drie locaties van Vendel. Sterker, het lijkt wel extra druk. “Je ziet het, we gebruiken deze tijd om de toiletten hier te vernieuwen, de Airbnb-kamers op te knappen en de bar in de lak te zetten. En 't Hartje wordt flink opgeknapt en ons café in Koedijk wordt zelfs flink verbouwd", vertelt Vendel vanaf een keurige anderhalve meter afstand aan de ronde tafel van De Kleine Waarheid.

Intussen kan er evengoed eten worden afgehaald en kunnen maaltijden tevens worden bezorgd, zoals veel restaurants razendsnel zijn omgeschakeld van ‘thuis naar uit’. Vendel:“Dat was wel ingrijpend. We waren met ons café in veertig jaar tijd nog nooit dicht geweest en met het restaurant zijn we direct mensen gaan afbellen die gereserveerd hadden. Dat is flink wat derving. Vervolgens zijn we meteen achter de computer gaan zitten om posters te maken waarop staat dat we zijn overgegaan op afhalen en bezorging.”

Dat sloeg direct aan. Klanten bestellen volgens Vendel soms wel drie keer per week een afhaalmaaltijd. “Je merkt dat mensen het doen om je te steunen.”

Medewerkers blijven in dienst

De 25 medewerkers houdt Vendel in dienst. Een deel daarvan werkt als bezorger, anderen worden zo nu en dan opgeroepen voor klussen. Het koken gaat natuurlijk door, al is dat wel op een lager pitje. Dat geeft ook weer ruimte om iets te doen voor de medemens, bedacht Vendel. “Toen we die lege schappen in de supermarkt zagen, vonden we dat we iets moesten doen voor de mensen die het nu het hardst nodig hebben. Daarom bieden we voor zorgmedewerkers een daghap voor de helft van de prijs. Daar verdien je niks op, maar die mensen werken kneiterhard en het is mooi om te doen.”

