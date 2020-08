Nóg goedkopere arbeidsmigranten? Daar hebben uitzendbureau's wel een trucje voor

Steeds meer Nederlandse uitzendbureaus onderzoeken of ze gebruik kunnen maken van de zogenoemde ‘A1- constructie’. Daarmee kunnen ze personeel van een buitenlands dochterbedrijf voor een schijntje in Nederland laten werken. Dat meldt ABN Amro in zijn laatste sectorrapport.

Via deze constructie wordt eerst een buitenlands bedrijf opgekocht. Vervolgens worden arbeidskrachten verloond door dit dochterbedrijf en dus niet direct via een Nederlands uitzendbureau. Ook worden de sociale premies niet hier, maar in het desbetreffende land afgedragen. Het maakt dat uitzendbureaus verder kijken dan Polen en Roemenië. Via deze weg kunnen namelijk ook Oekraïners, Oezbeken en andere derdelanders in Nederland komen werken.

Het op deze manier inhuren van arbeidskrachten scheelt Nederlandse bedrijven veel geld doordat de kosten voor de sociale verzekeringen in het land van herkomst van de arbeidskrachten lager zijn en de ingeleende kracht geen ziektekostenverzekering in Nederland hoeft te betalen. Het detacheren van arbeidskrachten via deze weg scheelt bedrijven tot 3 euro per gewerkt uur, berekende ABN Amro.

Stijging van 43 procent

Het aantal arbeidsmigranten dat via deze constructie in ons land werkt is in vier jaar met 43 procent gestegen, valt in het rapport te lezen. Uit gesprekken met grote spelers in de uitzendbranche haalt ABN Amro dat steeds meer uitzendbureaus interesse hebben in deze manier van zakendoen.

Gebruik maken van de A1-verloning is nog niet zo makkelijk, bedrijven moeten aan een aantal regels voldoen. Zo mag het over te nemen bedrijf zelf geen uitzendbureau zijn. En het bedrijf moet voor het moment van overname wel zelfstandig omzet maken in het eigen land. Bovendien mag het bedrijf alleen werknemers detacheren als ze in Nederland aan de slag gaan in dezelfde sector.

Met andere woorden: een Nederlands uitzendbureau dat Roemeense scheepslassers nodig heeft moet een Roemeens lasbedrijf met aantoonbare omzet overnemen. De scheepslassers mogen ook alleen naar Nederland komen om hier te lassen, dus niet om tomaten te plukken of te werken in een slachterij.

De regels zijn net aangescherpt

Daarbij komt dat de regels voor deze manier van detacheren vorige maand zijn aangescherpt om het gebruik er van een stuk minder aantrekkelijk te maken. Zo mag een werkgever gemaakte reis-, maaltijd- en verblijfskosten voortaan niet meer optellen bij het loon, maar moet hij deze apart vergoeden. De loonsom wordt hiermee lager, waarmee onderbetaling (wettelijk verboden) sneller aan het licht komt.

Dat Nederlandse uitzendbureaus ook in crisistijd zoeken naar manieren om arbeidsmigranten naar Nederland te halen, heeft te maken met blijvende tekorten aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren. Tegelijkertijd is het voorsorteren op de toekomst: bij economisch herstel zal de vraag naar arbeidsmigranten weer toenemen, is de verwachting.

Op termijn minder Oost -Europeanen in Nederland

Ondertussen voorspelt de bank dat er in de nabije toekomst minder nieuwe Oost-Europese arbeidskrachten naar Nederland komen. Dat komt doordat de economie in Oost-Europa de afgelopen jaren een groeispurt heeft doorgemaakt. Dit leidde tot een snelle stijging van de lonen, met name het minimumloon.

De loonstijgingen in Oost-Europa hebben effect op de arbeidsmigratie naar ons land. ABN Amro verwacht dat er op de middellange termijn minder Oost-Europeanen in Nederland willen komen werken, omdat het voor hen steeds minder aantrekkelijk wordt om te vertrekken. Dat is slecht nieuws voor sectoren die nog altijd kampen met een tekort aan personeel.

Voor het uitbreken van het coronavirus werden zo’n 250.000 banen ingevuld door Oost-Europese arbeidsmigranten. Zij zijn veelal werkzaam in praktijkgeschoolde beroepen en worden vooral ingeschakeld via uitzendbureaus. In het oogstseizoen werken ze op akkers en in kassen. Het hele jaar door zijn zij aan het werk in de Nederlandse metaalindustrie, voedingsindustrie en de bouw. Ook in distributiecentra werken overdag maar ook ’s nachts veel arbeidsmigranten.

