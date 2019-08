NN-topman vertrekt naar grote rivaal Aegon. ‘We kijken hier in de keuken van het kapitalisme’

Een smeuïge transfer in de verzekeringswereld: topman Lard Friese van verzekeraar NN Group stapt over naar concurrent Aegon. Friese gaat daar precies de rol vervullen die hij sinds 2014 had bij Nationale-Nederlanden.

“Gedurende die periode heeft hij zijn functie buitengewoon goed vervuld, zoals het leiden van de splitsing van ING Group, de beursgang van NN Group, de overname van Delta Lloyd en de aangekondigde overname van het schadebedrijf van Vivat”, meldt Nationale-Nederlanden in een persverklaring. Friese krijgt nog een royaal compliment: “Zijn gedrevenheid en focus op prestatie, gecombineerd met zijn commitment om zorg te dragen voor de langetermijnbelangen van het bedrijf, zijn belangrijk geweest om NN Group uit te bouwen tot de sterke internationale speler die het vandaag is”.

Van Ajax naar Feyenoord

Toch moet de switch van Friese naar Aegon een beetje voelen als een transfer van Ajax naar Feyenoord, of andersom. Maar volgens Ronald Jeurissen, hoogleraar bedrijfsethiek aan Nyenrode Business Universiteit, is de overstap van Friese niets anders dan de bevestiging van een gezonde economische cultuur: “Dit geeft ons een blik in de keuken van het kapitalisme. Het laat zien dat we in een vrij land leven, met een vrijemarkteconomie. Het laat ook zien dat bedrijven geen gemeenschappen met een sterke identiteit zijn, zoals politieke partijen dat zijn.”

Bedrijven presenteren zich wel graag zo, als een buitengewone werkplek, die niet inwisselbaar is. Of als een merk met passie, die nergens anders zo vurig is. Jeurissen: “Ook al doen bedrijven voorkomen alsof alleen zij een uniek wij-gevoel hebben, blijkt uit een overstap als deze dat een baan ook maar een baan is, die je ook prima ergens anders kunt doen”.

Het risico dat een topman die overstapt naar de rivaal concurrentiegevoelige informatie meeneemt, is volgens Jeurissen ‘over het algemeen goed afgebakend’. “We weten in dit geval niet wat de afspraken zijn, maar je mag ervan uitgaan dat beide bedrijven een concurrentiebeding hanteren”. Vaak is een clausule in het arbeidscontract opgenomen, waarin staat wat wel en niet mag bij een overstap naar een concurrent. Friese is trouwens toch al geen onbekende bij Aegon. Tussen 1993 en 2003 was hij ook al werkzaam bij de verzekeraar.

Ook bij grote techbedrijven is overstappen naar de concurrent niet ongebruikelijk

Onlogisch is het bovendien niet dat werknemers, van hoog in rang tot laag in de pikorde, overstappen naar een branchegenoot. Wel is het ‘overlopen’ van topmensen uiteraard pikanter, omdat die meer het gezicht van het bedrijf zijn.

Bij grote techbedrijven als Google, Apple en Microsoft gebeurt het regelmatig dat mensen in de hoogste regionen de sprong wagen naar de directe concurrent. Zo had John Giannandrea, chef kunstmatige intelligentie bij Apple, eerder een soortgelijke functie bij Google. Ook in de auto-industrie wisselt de elite geregeld van baan en van merk. Herbert Diess, de topman van de Volkswagen Groep, komt bijvoorbeeld van BMW en de hoogste baas van Audi, de Nederlander Bram Schot, werkte eerder bij rivaal Mercedes.

Bij NN Group vinden ze het volgens persdienst ANP te ver gaan om te zeggen dat ze verrast zijn door de stap van Friese. De verzekeraar zou een ‘solide proces voor opvolging’ op de plank hebben liggen. Dat blijkt: David Knibbe wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van NN. Friese neemt in het voorjaar de rol van Alex Wynaendts, de vertrekkende topman van Aegon, op zich.

