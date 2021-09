Nijmegen wil af van vervuilende asfaltcentrale, maar weet niet hoe

Dat de vervuilende asfaltcentrale APN van bouwconcern Dura Vermeer moet vertrekken uit het industriegebied van Nijmegen, daar is de gemeenteraad het wel over eens. Maar hóe de centrale gesloten kan worden? Over het antwoord op die vraag ligt het Nijmeegse gemeentebestuur nog met elkaar overhoop.

Eind juni bleek uit een onaangekondigde controle van de Nijmeegse omgevingsdienst (ODRN) dat de asfaltcentrale mogelijk zeventien keer zo veel paks – een verzamelnaam voor kankerverwekkende stoffen – uitscheidt als is toegestaan. Het gaat vooral om de stof naftaleen.

Enorme stank in wijk Hees

Begin september lekte onder omwonenden een brief uit waarin de gemeente dreigt met een dwangsom van 50.000 euro als APN de uitstoot van giftige stoffen niet snel drastisch vermindert. Bewoners van de wijk Hees reageerden woedend omdat zij al meer dan twintig jaar steen en been klagen bij de gemeente over de enorme stank in de wijk. Ook uitten zij meerdere malen hun zorgen over de uitstoot van giftige stoffen.

Wethouder Jan Wijnia (GroenLinks) wilde omwonenden pas over de uitkomst van de inspectie informeren nadat Dura Vermeer had gereageerd op zijn verzoek de uitstoot te verminderen.

Omwonenden vragen zich af waarom de ODRN in 2012 voor het laatst een controle uitvoerde bij APN, terwijl de stank er in al die jaren niet minder op werd.

Vooral ’s nachts rolt APN warm asfalt uit, als ergens wegwerkzaamheden zijn. Of de giftige stoffen inderdaad kankerverwekkend zijn, moet nog blijken, zegt hoogleraar scheikunde Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht. “Maar langdurige blootstelling aan de stoffen zou niet mogelijk moeten zijn.“

Geen proefkonijn meer

“Wij hebben geen zin om als proefkonijn te fungeren”, zegt omwonende Roel van Tiel. Op de ramen van ongeveer tweeduizend huizen in de wijk hangt een protestposter waarin wordt opgeroepen om APN direct te sluiten.

Woensdagavond demonstreerden tientallen mensen bij de asfaltcentrale. Daar stonden ook gemeenteraadsleden tussen die net als de wijkbewoners vinden dat de centrale moet vertrekken. Diezelfde avond stemde een meerderheid voor een motie dat APN uiterlijk in 2029 dicht moet. Ook wil de gemeente de uitstoot van APN vaker gaan meten, op kosten van de centrale. Enkele partijen, waaronder GroenLinks, met elf zetels de grootste in Nijmegen, vinden dat de centrale direct moet sluiten.

Maar dat gaat zomaar niet, reageert wethouder Wijnia. Het sluiten van de asfaltcentrale is ‘juridisch nog lang niet haalbaar’, zegt hij. Zo moet de omgevingsdienst niet een, maar drie controles uitvoeren. Als de gemiddelde uitstoot van giftige stoffen hoger blijkt dan de toegestane hoeveelheid, volgt eerst een dwangsom van 50.000 euro. Dan volgen er nog meer metingen en pas veel later zou de gemeente de asfaltcentrale mogen sluiten.

50.000 euro een lachertje op jaaromzet van 1,5 miljard

De gemeenteraad noemt de hoogte van die dwangsom ‘een lachertje’, omdat Dura Vermeer de afgelopen jaren een jaaromzet kende van rond de 1,5 miljard euro. Bovendien frustreert het de gemeenteraad enorm, zegt VVD-raadslid Niek Kraut, dat de ODRN de tweede en derde inspectie nog niet heeft uitgevoerd, waardoor eventuele sancties op zich laten wachten. Die vertraging zou komen doordat de verantwoordelijke inspecteur met pensioen is en de omgevingsdienst nog geen vervanger heeft klaarstaan, zegt Kraut.

Dat wil een woordvoerder van wethouder Wijnia niet bevestigen. Wel zegt hij dat de volgende inspecties al zijn gepland. Toch wordt er te veel getreuzeld, vindt raadslid Kraut. “De gemeente kan alleen maar excuses aanbieden aan alle omwonenden. Er is jarenlang niet naar ze geluisterd. Helaas kunnen we nog niet zeggen welke stoffen er allemaal zijn uitgestoten en wat daar de schadelijke effecten van kunnen zijn.” Van de VVD hoeft APN niet direct dicht, maar mag de centrale eerst nog de kans krijgen om de uitstoot te verminderen.

Dura Vermeer zou de gemeente inmiddels hebben aangeboden zich te laten uitkopen voor 10 miljoen euro, maar daar wil de gemeenteraad niets van weten. “Dan belonen we slecht gedrag”, zegt Kraut. Een woordvoerder van het bouwbedrijf zegt dat APN zelf ook is geschrokken van de hoeveelheden paks, en zegt dat de centrale zelf maatregelen neemt om de uitstoot te verminderen.

De giftige bijsmaak van duurzaam asfalt

Bij de productie van duurzaam asfalt komt structureel te veel van het kankerverwekkende benzeen in de lucht. Stoppen ligt gevoelig, omdat asfaltrecycling juist bijdraagt aan een circulaire economie.Maatregelen tegen overschrijdingen blijven uit.