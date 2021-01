Nigeriaanse boeren winnen zaak tegen Shell over olievervuiling

Shell moet enkele Nigeriaanse boeren een schadevergoeding betalen omdat olielekkages hun land en visgebied hebben verwoest. Ook moet het oliebedrijf de pijpleidingen in Nigeria beter in de gaten houden om toekomstige schade te voorkomen. Dat is de uitkomst van een hoger beroep van Milieudefensie en vier Nigeriaanse boeren tegen de multinational.

De zaak betreft olielekkages die zo’n vijftien jaar geleden plaatsvonden in de Nigerdelta, een gebied waar de oliewinning een milieuramp heeft veroorzaakt. Sindsdien is de situatie er niet beter op geworden.

In de gemeenschap Oruma lekte de olie in 2005 gedurende elf dagen uit een ondergrondse leiding. Een gebied ter grootte van tien voetbalvelden werd verwoest. In een andere plaats, Goi, lekte 24.000 liter ruwe olie weg in 2004. Shell saneerde de gebieden, maar de boeren kregen geen schadevergoeding. Volgens Shell was er namelijk sabotage gepleegd. Milieudefensie zegt dat de oliebuizen waren verroest.

Lekdetectiesysteem

Het gerechtshof in Den Haag moest de Nigeriaanse wetgeving erbij pakken, namelijk de Oliepijplijn-wet. Die stelt dat een oliebedrijf moet bewijzen dat er sabotage heeft plaatsgevonden om onder de schadevergoeding uit te komen. Dat bewijs heeft Shell niet geleverd, vindt het gerechtshof. Daarom is Shell Nigeria aansprakelijk voor de schade die is ontstaan. De hoogte van de schadevergoeding wordt nog vastgesteld.

Verder vinden de rechters dat Shell een controlesysteem op de olieleiding in Oruma had moeten aanbrengen. Daarbij worden de buizen voorzien van sensoren die een lekkage onmiddellijk opmerken. Daarmee kan veel schade worden voorkomen, zegt het gerechtshof. Nu werd het lek pas na elf dagen gedicht. Ook in Goi had Shell sneller moeten ingrijpen.

Advocaat Channa Samkalden (links) en Donald Pols, directeur van Milieudefensie staan de pers te woord na afloop van de uitspraak van het gerechtshof in de zaak die Nigerianen samen met Milieudefensie hebben aangespannen tegen Shell. Beeld ANP

Nog altijd heeft de Oruma-pijpleiding geen lekdetectiesysteem. Het gerechtshof beveelt Shell om die binnen een jaar aan te brengen. Als dat niet gebeurt, geldt een dwangsom van 100.000 euro per dag. Voor het Nederlandse moederbedrijf van Shell geldt een zorgplicht, zegt het gerechtshof. Het hoofdkantoor moet er dus op letten dat het Nigeriaanse dochterbedrijf de olieleiding beter beveiligt.

Bij olielekkages op een andere locatie acht het gerechtshof sabotage wel bewezen. Daar stroomde 100.000 liter olie weg doordat onbevoegden een olieput hadden opengedraaid. Het gerechtshof komt nog terug op de vraag of Shell die olieput onvoldoende heeft beveiligd.

Vernieling

De lekkages van Shells olieleidingen in Nigeria zijn een aanhoudend probleem. Shell is al jaren bezig om roestende olieleidingen te vervangen. In 2019 had Shell 156 lekkages in Nigeria door sabotage en diefstal, bijna de helft meer dan in 2018. Volgens het laatste duurzaamheidsverslag van Shell stroomde hierdoor 2000 ton ruwe olie weg. Nederland is sinds 2013 als bemiddelaar betrokken bij het opruimen van een deel van de verontreinigde gebieden. Dat proces verloopt langzaam.

Milieudefensie voert momenteel ook een klimaatzaak tegen Shell. Verder speelt in Nederland nog een rechtszaak van Amnesty International en enkele weduwen van vermoorde Nigeriaanse mannen tegen Shell. Negen mannen van het Ogoni-volk werden in 1995 opgehangen door de dictatuur, omdat ze demonstreerden tegen de olievervuiling en tegen Shell.

