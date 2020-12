Nieuws over vaccins en Biden kan pensioenkortingen voorkomen

Wie had een jaar geleden gedacht dat een paar virusvaccins, gecombineerd met een relatief ordentelijk verlopen presidentsverkiezing in Amerika, nog eens de redding konden zijn voor de pensioenvoorziening van miljoenen Nederlanders? Financieel dienstverlener Aon, die maandelijks bijhoudt of pensioenfondsen genoeg vermogen beheren om alle beloofde pensioengelden waar te maken, meldde deze week een enorme opsteker. Mede dankzij de gigantische uitschieters op de aandelenbeurzen – vanwege de vaccins en de verkozen Joe Biden – hoeven veel fondsen volgend jaar misschien niet meer te korten op die uitkeringen.

Gemiddeld schoot de zogeheten dekkingsgraad van fondsen in één maand van 95 procent naar 100 procent, wat betekent dat ze nu ook daadwerkelijk een euro in kas hebben voor elke euro die ze nu of in de toekomst hebben beloofd uit te keren aan gepensioneerden. De grens waarop fondsen verplicht zijn te korten was eigenlijk 100 procent, maar verantwoordelijk minister Koolmees heeft die grens nu omlaag getrokken naar 90, in ieder geval voor 2021.

Op de keper beschouwd zitten de fondsen daar nu dus ruim boven, maar onderling zijn er wel grote verschillen. Die verschillen meldt Aon niet, maar het is wel bekend dat met name de grote fondsen zoals die voor ambtenaren en leraren (ABP) en dat voor zorgpersoneel (PFZW) altijd ver onder het gemiddelde liggen. Zij komen over enkele weken met hun cijfers over de maand november. Eind oktober stonden beide op 87 procent. Nu het gemiddelde vorige maand zo hard steeg, is het aannemelijk dat zij boven die tijdelijke ondergrens van 90 procent zijn gekropen.

Stand van de rente

Maar de spanning is echt nog niet weg. De peildatum waarop de dekkingsgraden boven de 90 procent moeten liggen is 31 december, en in een maand kan nog veel veranderen. Naast de stemming op de aandelenbeurzen is daarvoor ook de stand van de rente belangrijk. Aan de hand van de rente op tienjarige staatsleningen moeten fondsen namelijk berekenen hoeveel vermogen zij nu aan moeten houden om later precies goed uit te komen met hun financiën. Hoe lager de rente, hoe meer geld nu nodig is voor een gezonde dekkingsgraad.

Die rente is de laatste jaren historisch laag, waardoor fondsen eigenlijk chronisch in de problemen zitten. Afgelopen maand steeg hij ietsjes. Dat komt doordat beleggers, in hun vaccin- en Biden-enthousiasme, hun schuldpapier van de hand deden om aandelen te kopen. Daardoor stijgt de rente op dat schuldpapier, waardoor de dekkingsgraden in november gemiddeld met 1 procent omhooggingen, meldt Aon.

De rente lijkt de komende maand juist weer te dalen, denken analisten. Bijvoorbeeld omdat de beurshandelaren toch schrikken van hoelang het allemaal duurt met het in stelling brengen van die vaccins. En dan stappen ze weer over op schuldpapier, wat de rentestand drukt. Ook de Europese Centrale Bank lijkt te zinspelen op een verdere verlaging van de rente, bijvoorbeeld door veel nieuw schuldpapier op te kopen in de markt. Analisten van ABN Amro verwachten dat ECB-president Christine Lagarde op 10 december met een dergelijk nieuw steunpakket komt.

Tot de laatste dag spannend

Zo bezien blijft het tot op de laatste dag spannend deze maand, al is de forse stijging van de gemiddelde dekkingsgraad sowieso winst. Als er al kortingen komen, zijn die een stuk minder fors dan zonder al het goede nieuws over de vaccins. Daarna is het wachten op wat voor kortingsregels minister Koolmees op gaat stellen voor de komende paar jaar, in de overgang naar een heel nieuw pensioenstelsel dat in 2026 ingaat. In dat nieuwe stelsel spelen dekkingsgraden helemaal geen rol meer.

