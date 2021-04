Nieuwegeinse deelscooter gaat de grens over

Je ziet ze overal; de appelgroene elektrische deelscooters van Go Sharing. Sinds kort rijden de e-scooters ook in Wenen en Antwerpen. Binnenkort krijgen ze gezelschap van even groene fietsen en deelauto’s, zo maakte het bedrijf donderdag bekend.

Het bedrijf kent een stormachtige groei na een bescheiden begin ruim anderhalf jaar geleden, toen het Nieuwegeinse bedrijf zijn eerste 168 deelscooters neerzette in Eindhoven. Er rijden inmiddels al vijfduizend scooters van Go Sharing in Nederland rond. Met de 50 miljoen euro die het bedrijf heeft ontvangen van de Brabantse investeringsmaatschappij Opportunity Partners kan het nu ook uitbreiden naar het buitenland en investeren in fietsen en deelauto’s.

Dat Go Sharing in Eindhoven begon, was eigenlijk toeval, zegt algemeen directeur Raymon Pouwels. “We hebben op meerdere plaatsen gekeken waar deelscooters de grootste potentie hadden. Eindhoven sprong eruit. De stad heeft campussen op verschillende plekken aan de rand van de stad, er is geen Uber en er is weinig openbaar vervoer ’s avonds en in het weekend, dus dan zijn deelscooters zeer welkom. En het stadsbestuur werkte graag mee.”

Succesvolle pilot

Een week na de start van de Eindhovense pilot was duidelijk dat het idee aansloeg bij gebruikers, al kwam er ook snel kritiek van mensen dat de scooters verkeerd geparkeerd stonden en overlast veroorzaakten. Het weerhield de onderneming niet de activiteiten snel verder uit te breiden. Ook corona bleek daarvoor geen obstakel. Inmiddels zijn de groene scooters in dertig regio’s in heel Nederland te vinden, is het aantal vaste medewerkers gegroeid van drie naar 75 (Pouwels verwacht een verdubbeling in de komende maanden) en is Go Sharing ook in het buitenland actief.

Wat bij die snelle groei zeker hielp, was dat een groot deel van de nodige techniek om het netwerk te onderhouden al in huis was, dankzij zusterbedrijf Green Mo dat tienduizend e-bikes in de bezorgmarkt verhuurt. Die kennis over het beheren en onderhouden van elektrische fietsen kwam zeer goed van pas.

Voor de gebruiker moet het namelijk allemaal zo simpel mogelijk zijn, zegt Pouwels. Die moet weten dat er altijd en overal een goed werkende elektrische scooter, of in toekomst fiets of auto, beschikbaar is, met de zekerheid van een volle accu. Via de gebruikersapp kan Go Sharing de staat van iedere scooter volgen. Een vloot van elektrische onderhoudsauto’s zorgt voor tijdige verwisseling van de accu’s. Opladen gebeurt met eigen zonnepanelen.

De auto de deur uit

Go Sharing hoopt op deze manier verkeersopstoppingen aan te pakken, CO2-uitstoot te verminderen en ervoor te zorgen dat mensen op ieder moment van de dag en nacht de zekerheid van goed vervoer hebben.

Wat Pouwels voor ogen staat, is een landelijk netwerk van schone elektrische deelvoertuigen dat zo gebruiksvriendelijk is dat mensen bereid zijn er hun auto voor de deur uit te doen. En zo goedkoop mogelijk. “Je krijgt mensen alleen hun auto uit als ze minder geld aan deelvervoer kwijt zijn dan aan eigen vervoer en als dat deelvervoer ook breed beschikbaar is.”

Hij gaat daarbij uit van een soort drietrapssysteem: “Lopen en e-bikes voor het stadsvervoer, want je wil ook dat mensen in beweging blijven, e-scooters voor de regio en elektrische auto’s voor vervoer tussen regio’s. Allemaal te boeken vanuit één app die overal in de wereld waar wij actief zijn, functioneert.”

Gebruikers betalen per minuut voor het gebruik van een voertuig. Een rit met scooter of e-bike kan, binnen het gebruikersgebied, overal worden beëindigd. Autoritten moeten straks wel eindigen bij een van de vaste oplaadplekken van Go Sharing, bijvoorbeeld bij een station. Vanaf daar kan de gebruiker dan per scooter of e-bike verder. Maar het eindpunt van een autorit hoeft niet dezelfde stad zijn waar de rit begon. Pouwels: “Dat is een verschil met bijvoorbeeld Greenwheels, waar auto’s altijd naar hun eigen parkeerplaats terug moeten.”

E-scooters in Wenen en Antwerpen

Sinds kort rijden de eerste e-scooters van Go Sharing ook in Wenen en Antwerpen. De nieuwe investering moet het mogelijk maken om uit te breiden naar Duitsland en Turkije. Het stadsbestuur van Istanbul was enthousiast over het idee, vertelt Pouwels, maar een stad van ruim 15 miljoen inwoners vereist wel een andere aanpak dan Eindhoven. Een paar honderd scooters maken daar weinig impact. Pouwels: “We zullen waarschijnlijk starten met een beperkt gebruikersgebied”.

Er zijn meer verschillen tussen landen waar Go Sharing rekening mee moet houden. “Elders zijn elektrische steppen heel populair, die zijn hier verboden. Dat heeft invloed op de markt, zeker voor korte ritten. En in Nederland rijden scooters niet harder dan 25 kilometer per uur en mag je ze zonder helm gebruiken. In het buitenland gaan ze 40 kilometer en is een helm nodig. Daar hebben onze scooters een box met twee maten helmen en haarnetjes en hoort het schoonmaken daarvan tot het dagelijkse onderhoud.”

