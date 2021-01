Nieuwe wet kan voor bedrijven het verschil maken tussen overeind blijven of omvallen

Voor veel ondernemers uit de horeca, detailhandel en andere zwaar getroffen sectoren kan het de redding zijn, het verschil tussen overeind blijven en omvallen: de nieuwe faillissementswet. Daar is jaren aan gewerkt, en net dit jaar gaat hij in. Alsof de wetgever corona en haar economisch verstikkende werking zag aankomen. Met de zogenoemde Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) hebben bedrijven meer mogelijkheden om schuldsanering af te dwingen bij hun crediteuren.

In het nieuwe steunpakket maakt de overheid 200 miljoen euro vrij om ondernemers van de nieuwe wet te kunnen laten profiteren. Op die manier moeten bedrijven in staat zijn ‘om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven’, is de bedoeling van de overheid.

Waar vóór 1 januari een individuele schuldeiser nog kon dwarsliggen bij een akkoord over het kwijtschelden van schulden, kan een ondernemer nu makkelijker een deal sluiten met zijn schuldeisers. Als de rechter dat akkoord vervolgens goedkeurt en er met de hamer op slaat, zijn de tegenstribbelende schuldeisers alsnog gedwongen mee te werken. Er zijn natuurlijk voorwaarden. Eén daarvan is dat crediteuren wel beter af zijn, meer geld terug krijgen, dan bij een faillissement het geval was geweest.

De ondernemer moet zijn rekeningen kunnen blijven betalen

De Whoa is nog relatief onbekend onder bedrijven, zegt Pieter Christiaan van Prooijen, partner bij financieel advieskantoor Hermes Advisory. “En degenen die er wel van weten vragen zich hardop af of ze er nog wel gebruik van kunnen maken, simpelweg omdat hun geld op is.” Heel goed dus, dat de overheid hier extra geld voor uittrekt, vindt hij. “Niet alleen voor de kosten die komen kijken bij het afsluiten van zo'n akkoord met schuldeisers, zoals de griffierechten. Maar vooral als financiële overbrugging: ook in de nieuwe regeling komt een akkoord niet direct tot stand.” Zijn ervaring is dat daar gemiddeld zo’n 8 tot 12 weken voor nodig zijn.

Tot die tijd moet de ondernemer zijn rekeningen kunnen blijven betalen. Bovendien zullen sommige toeleveranciers in de tussentijd geen zaken meer willen doen met de ondernemer, omdat die nu eenmaal in nood verkeert en het maanden duurt voor daar misschien een oplossing voor komt. Daardoor kan die alsnóg in de problemen komen.

Een winkel bijvoorbeeld, die nu dicht is, maar wel alvast wil kunnen inkopen voor het nieuwe seizoen. Met deze overheidssteun kan hij zijn leveranciers nu al duidelijk maken dat hij die periode wel kan overbruggen. Van Prooijen staat inmiddels vooral ondernemers bij uit de horeca, schoonmaaksector, detailhandel en evenementensector, zegt hij.

Kleine schuldeisers krijgen een minimumpercentage altijd terug

Over de nieuwe faillissementswet was vorig jaar nog wat onrust: kleine ondernemers zouden er juist slechter door af zijn. Want wat als het een groot bedrijf is dat in de schuldproblemen zit? Met veel kleine mkb’ers die als toeleveranciers nog geld krijgen van dat grote bedrijf? Dan zouden juist die kleine bedrijven door de schuldsanering naar hun centen kunnen fluiten.

Na enig aandringen van onder meer Ondernemend Nederland heeft de Tweede Kamer toen een minimumpercentage laten opnemen dat kleine schuldeisers altijd terugkrijgen. Met die aanpassing is de brancheorganisatie tevreden. Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn er blij mee, en ziet de nieuwe wet als een goede manier om faillissementen te voorkomen.

