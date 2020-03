Nieuwe werktijdverkortingsregeling is een ‘historisch besluit’

Bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden, kunnen volgende week aankloppen bij speciale loketten van het UWV om een tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen. De uitvoeringsorganisatie streeft ernaar de loketten vanaf maandag 6 april open te hebben. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Dat meldt het ministerie van sociale zaken. De tijdelijke noodmaatregel werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkortingsregeling. De nieuwe regeling is ook ruimer. Bij een omzetverlies van 100 procent kunnen bedrijven 90 procent van de loonsom vergoed krijgen. Bij een omzetdaling van 50 procent gaat het om 45 procent van de totale loonsom.

Bedrijven kunnen aanspraak maken op de regeling als ze door de crisis gedurende drie maanden hun omzet zeker 20 procent zien dalen. Voorwaarde is dat zij hun personeel gewoon blijven doorbetalen en dat zij tijdens de periode dat zij subsidie ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Er is wel een maximum: de regeling geldt voor brutosalarissen tot 9538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum.

Salaris van flexwerkers

“De maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben grote impact op kleine en grote bedrijven”, zei minister Wouter Koolmees dinsdag tijdens een persconferentie. “Het werk en daarmee de omzet vallen soms helemaal stil. Ik snap heel goed dat dit leidt tot zorgen en onzekerheid.” De NOW is bedoeld om ondernemers te steunen die ondanks die onzekerheid vasthouden aan hun personeel.

Ook het salaris van flexwerkers kan worden gecompenseerd, benadrukt het ministerie. Het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties roepen bedrijven op om flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen. “Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen worden doorbetaald, daalt de tegemoetkoming mee.”

Het UWV keert in drie termijnen een voorschot van 80 procent uit. Het eerste deel kan al enkele weken na de aanvraag worden overgemaakt. De uitkeringsinstantie houdt rekening met tienduizenden aanvragen en heeft al extra maatregelen getroffen om de aanvraagwebsite overeind te houden. Het zou helpen als niet iedereen tegelijk zich meldt, benadrukt het UWV. Dat is ook niet nodig, brengt Koolmees in herinnering, want de regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart.

Het zou ook groot verschil maken als consumenten bedrijven blijven doorbetalen, zegt Koolmees. Zeg je sportschoolabonnement en de muziekles zo mogelijk niet op en betaal je huishoudelijke hulp door, ook al kun je er even geen gebruik van maken, is zijn oproep.

Goedkeuring van de vakbonden

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat bedrijven snel een beroep kunnen doen op de tijdelijke noodmaatregel. De werkgevers wijzen erop dat voor veel bedrijven “elke dag telt”. Door de nu gekozen maatregelen hoeven er veel minder mensen te worden ontslagen, wat goed is voor de productiecapaciteit als de crisis voorbij is. De organisaties roepen hun leden op alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is.

De regeling kan ook rekenen op de goedkeuring van vakbonden. CNV spreekt over een “historisch besluit”. CNV-voorzitter Piet Fortuin: “We zijn trots op een overheid die zo in de bres springt voor werkenden. Dit is een bijzondere situatie waarin minister Koolmees zich van zijn sterkste kant laat zien.” Tegelijkertijd vraagt de vakbond wel aandacht voor de positie van flexwerkers. “Zij vliegen er als eerste uit bij een crisis”, zo klinkt het. “Wij blijven aandacht vragen voor deze groep mensen die buiten de boot vallen. Zij moeten ook meeprofiteren van het maatregelenpakket.”

De FNV vindt het goed en noodzakelijk dat het kabinet alles in het werk stelt om tijdens de coronacrisis banen te redden, maar wijst net als CNV op de flexwerkers die buiten de boot dreigen te vallen. “Er zijn al vele flexkrachten ontslagen en er dreigen er nog veel meer hun baan te verliezen”, aldus FNV-voorzitter Han Busker. Hij roept werkgevers op flexwerkers in dienst te houden. “Het kan met deze regeling. Verschillende bedrijven doen dat al.”

