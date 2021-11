Nieuwe uitzend-cao: twee maanden salarisgarantie voor arbeidsmigranten en niet meer zomaar op straat

Poolse, Roemeense en Bulgaarse uitzendkrachten willen bij hun komst naar Nederland volop uren maken in bijvoorbeeld de bouw of het slachthuis, maar vervolgens krijgen zij al snel te horen dat er maar voor vijftien of twintig uur per week werk voor ze is. Dat kan binnenkort niet zomaar meer, blijkt uit de nieuwe cao voor uitzendkrachten die koepelorganisatie Abu met vakbonden FNV, CNV en De Unie wil gaan afsluiten.

Arbeidsmigranten krijgen volgens die afspraken de garantie dat zij in hun eerste twee maanden minimaal het minimumloon op basis van een 40-urige werkweek krijgen uitgekeerd. Dat geldt dus óók als ze lang niet aan die veertig uur per week komen.

“Nu zien we regelmatig dat mensen met veel verwachtingen naar Nederland komen”, schetst FNV-bestuurder Karin Heynsdijk. “Als er dan vervolgens maar vijftien uur beschikbaar is, kunnen ze daar amper de huur van betalen. Laat staan nog iets te eten kopen. Die zekerheid op voldoende werk is er met deze afspraak in elk geval wel.”

Arbeidsmigranten kunnen niet meer ineens op straat gezet worden

Als een arbeidsmigrant zich zelf overduidelijk niet aan afspraken houdt, vervalt de inkomstengarantie overigens wel. Maar in die gevallen gaat voor uitzendbureaus wel een soort zorgplicht gelden. Er komt een ‘thuiskomstgarantie', waarbij vervoer naar het thuisland door het uitzendbureau wordt betaald. Ook kunnen arbeidsmigranten die een woning van het uitzendbureau huren, niet zomaar meer binnen enkele dagen op straat worden gezet: er geldt voortaan een overgangstermijn van vier weken.

De nieuwe cao-afspraak is zeker niet de oplossing voor alle problemen, benadrukt Heynsdijk. Er ligt bijvoorbeeld nog een uitgebreid advies van oud-SP-leider Roemer, die namens het kabinet misstanden rondom arbeidsmigranten in kaart bracht. Een betere certificering van uitzendbureaus was daar een belangrijk onderdeel van. Zo zal deze verbeterde Nederlandse cao een werknemer van een malafide bureau uit Polen die naar Nederland wordt gestuurd weinig helpen. Heynsdijk: “Helaas is niet alles aan een cao-tafel af te spreken. Maar voor een grote groep maken deze afspraken wel degelijk verschil.”

De kloof tussen flex en vast wordt kleiner

In de nieuwe cao staan ook maatregelen die voor alle uitzendkrachten – niet alleen arbeidsmigranten dus – de kloof tussen flex en vast moeten verkleinen. Als vaste krachten bij een bedrijf een thuiswerkvergoeding krijgen, moet die voortaan ook voor de flexwerkers gaan gelden. En als vaste medewerkers door een cao-afspraak in bijvoorbeeld de bouw een eenmalig extraatje krijgen, hebben ook de uitzendkrachten in de bouw daar voortaan recht op.

De vier partijen moeten de nieuwe cao nog wel aan hun leden voorleggen. De afspraken gaan voor de meeste uitzendbureaus gelden, maar niet voor allemaal. Want waar de Abu als grootste koepel de handtekening wil zetten, haakt het kleinere NBBU vooralsnog af. Het is nog onduidelijk hoe het cao-traject bij NBBU verder gaat.

Lees ook

Het Ser-rapport is alweer een advies aan het nieuwe kabinet, maar wel een voor bovenop de stapel



Minder flexwerk, een hoger minimumloon en een nieuw soort werktijdverkorting bij economische tegenspoed. Die speerpunten zijn werkgevers en werknemers binnen de Sociaal Economische Raad (Ser) overeengekomen.