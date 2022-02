Nieuwe slag in de gamesoorlog: Sony koopt maker van de spellen Halo en Destiny

Opnieuw een grote overname in de game-industrie. Het Japanse techconcern Sony wil omgerekend 3,2 miljard dollar betalen voor Bungie, een Amerikaanse spelontwikkelaar die bekend is van de games Halo en Destiny. Laatst maakte Microsoft bekend de ontwikkelaar Activision Blizzard te willen overnemen voor 69 miljard dollar. Dat is de grootste overname ooit door het Amerikaanse concern.

De concurrentiestrijd in de sector is zo hevig, omdat gaming de grootste en snelst groeiende vorm van entertainment is. Momenteel zijn er zo’n 3 miljard gamers en Microsoft verwacht dat dit aantal in 2030 is opgelopen tot 4,5 miljard mensen.

Bungie was eerder van Microsoft

Bungie is in 1991 opgericht door twee studenten van de universiteit van Chicago. In 2000 werd het bedrijf tijdens de ontwikkeling van het spel Halo overgenomen door Microsoft voor zo’n 30 miljoen dollar. Halo, een militair sciencefictionspel, werd een groot succes op de Xbox, de spelcomputer die Microsoft in 2001 op de markt bracht. Zes jaar later ging Bungie zelfstandig verder, maar de rechten van Halo bleven bij Microsoft. De games hebben meer dan 6 miljard dollar opgeleverd.

Vanaf 2010 begon Bungie een nieuwe reeks te ontwikkelen voor Activision, en ook deze Destiny-games werden een groot succes. Drie jaar geleden ging Bungie weer zelfstandig verder. Door de geplande overname krijgt Sony Interactive Entertainment (SIE) met de Destiny-serie een van de grootste online multiplayerspellen in huis. Daarmee wil het bedrijf de concurrentie aangaan met het populaire Call of Duty van Activision.

Het is niet voor het eerst dat Sony een gamestudio inlijft, maar deze overname is veruit de grootste in tien jaar voor het Japanse bedrijf. Doorgaans koopt Sony minder gevestigde namen, die ze daarna helpen met het ontwikkelen en vermarkten van games. Sony heeft ook minderheidsbelangen in grotere gamebedrijven zoals Epic, de maker van het populaire Fortnite.

Microsoft en Sony wachten nog op goedkeuring

De overnameplannen van Microsoft en Sony moeten nog worden goedgekeurd door toezichthouders. In de VS zijn er zorgen over de afnemende concurrentie in de tech-industrie, doordat grote marktpartijen kleine kansrijke bedrijven opkopen.

De Federal Trade Commission en het Amerikaanse ministerie van justitie onderzoeken sinds vorige maand de vraag of de regels voor fusies en overnames nog streng genoeg zijn. Veel industrieën worden gedomineerd door een beperkt aantal bedrijven en die situatie is versterkt door een golf van overnames in 2020 en 2021, zei de FTC.

Vorige week blokkeerde deze toezichtouder de geplande overname door wapenproducent Lockheed Martin van Aerojet, de laatste Amerikaanse onafhankelijke bouwer van raketmotoren, voor 4,4 miljard dollar. De reden is dat er te weinig concurrentie zou overblijven.

Bungie blijft onafhankelijk

Bungie wordt een dochteronderneming van Sony Interactive Entertainment. “We blijven onafhankelijk bij het ontwikkelen en publiceren van onze spellen”, zegt Bungie-topman Pete Parsons, die zijn functie behoudt. Op korte termijn is de belangrijkste verandering dat Bungie meer talentvolle game-ontwikkelaars kan aantrekken, verwacht hij.

In de afgelopen jaren is Sony’s bedrijfsonderdeel Playstation Studios uitgebreid tot een netwerk van zeventien gamestudio’s, zegt Hermen Hulst, hoofd van Playstation Studio. “Bungies technische expertise en hun bewezen vermogen om betrokken gemeenschappen te bouwen, maken ze zeer geschikt voor samenwerking met Playstation Studios.”

Bungie blijft games ontwikkelen voor meerdere platforms. Ze zullen Sony helpen om minder vast te zitten aan de eigen console en het gamepubliek te vergroten, zegt Jim Ryan, CEO van SIE. Dat is ook belangrijk nu techbedrijven nadenken over de verdere vermenging van de virtuele en de echte wereld. De verdere ontwikkeling van virtual reality en de komst van het zogenoemde metaverse kan grote gevolgen hebben voor de game-industrie.

