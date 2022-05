Nieuwe regels huurtoeslag kunnen voor veel mensen desastreus uitpakken

Nieuwe regels voor de huurtoeslag kunnen desastreus uitpakken voor ongeveer 700.000 huishoudens die in een sociale huurwoning wonen. Hun toeslag dreigt fors omlaag te gaan, waarschuwt de vereniging van woningcorporaties Aedes. “Voor mensen met een laag inkomen worden dan nóg minder woningen betaalbaar.”

De nieuwe opzet van de huurtoeslag werd donderdag aangekondigd door minister Hugo de Jonge van volkshuisvesting. Die vindt het huidige stelsel te ingewikkeld. Mensen begrijpen niet waar ze aan toe zijn, stelt hij, en zijn bang voor terugvorderingen van al uitgekeerde bedragen. Daarom wil hij de toeslagregels vereenvoudigen.

In dat simpeler stelsel is de toeslag alleen afhankelijk van het inkomen van huurder, en niet meer van de hoogte van de huur. In plaats van die daadwerkelijk betaalde huur gaat het stelsel uit van één vast bedrag voor elke huurder, de zogeheten normhuur.

‘Ernstige zorgen’ over normhuur

Maar stel dat die normhuur wordt vastgesteld op 550 euro per maand - Aedes heeft aanwijzingen dat dat het bedrag is waarmee de minister nu rekent. Dan gaat iedereen die minder huur betaalt dan die 550 euro erop vooruit: die krijgt een toeslag die berekend is op een hogere huur dan wat hij of zij in het echt betaalt.

Maar het omgekeerde geldt voor mensen met een huur die boven dat normbedrag ligt: die krijgen een lagere toeslag dan nu. Dat lot hangt 700.000 huishoudens boven het hoofd, berekent Aedes, grofweg de helft van het aantal dat nu huurtoeslag krijgt.

Ook de Woonbond, belangenbehartiger van huurders, maakt zich ‘ernstig zorgen'. De normhuur moet zo hoog komen te liggen dat mensen met een hoge huur, maar een laag inkomen niet in de problemen komen door de nieuwe toeslagregels, vindt de bond.

Minister De Jonge vindt juist dat huurders die in deze situatie zitten wel een ‘prikkel’ mogen krijgen om een ‘bij het inkomen passende woning te zoeken'. Om al te drastische gevolgen voor huurders te voorkomen wil hij het nieuwe stelsel geleidelijk invoeren, met een overgangsperiode van vijf jaar.

10 procent vraagt huurtoeslag niet aan

De wens om de regels te vereenvoudigen leeft al langer. Net als veel andere toeslagen wordt de huurtoeslag uitgekeerd op grond van van voorlopige gegevens van de huurder. Valt zijn of haar situatie net iets anders uit, dan moet die toeslag worden terugbetaald. Dat overkomt ongeveer drie op de tien toeslagontvangers, bleek een paar jaar geleden uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Ongeveer 10 procent van de huishoudens die recht heeft op huurtoeslag vraagt die niet eens aan, waarschijnlijk deels uit angst voor zulke terugvorderingen.

Ook uit de klachten die een meldpunt van de Woonbond tot eind vorig jaar openhield, blijkt dat de toeslagregels tot ellendige toestanden leiden. Die klachten gingen deels over ten onrechte teruggevorderde bedragen en zelfs beschuldigingen van fraude. Maar er werd ook geklaagd over terugvorderingen die de Woonbond ‘niet onrechtmatig, wel onrechtvaardig’ noemde.

Kenmerken van het huishouden

Maar al te rigoureuze vereenvoudiging leidt tot ongelukken, waarschuwt directeur Arjan Vliegenthart van het Nibud, het instituut dat zich met inkomens van huishoudens bezighoudt. “Met alleen inkomen als bepalend criterium ben je er niet", zegt hij. “Je moet ook kijken naar kenmerken van het huishouden. Het maakt nogal wat uit of een huishouden dat 1300 euro te besteden heeft, bestaat uit een alleenstaande of een gezin van vier.”

De Jonge is nu bezig zijn plan uit te werken, laat zijn woordvoerder weten, en zal rekening houden met de effecten voor huurders. Nog voor de zomer komt zijn wetsvoorstel in consultatie, eind 2022 gaat dat naar de Tweede Kamer.

In afwachting daarvan heeft De Jonge trouwens enkele kleinere veranderingen aangekondigd. Binnenkort komen mensen vanaf 21 jaar al volledig in aanmerking voor huurtoeslag, niet pas vanaf 23 jaar. Ook mensen die meer huur betalen dan 760 euro, de bovengrens voor de sociale huursector, kunnen straks toeslag krijgen.

Lees ook:

Niet langer ‘wat de gek ervoor geeft’: De Jonge wil huren in vrije sector aan banden leggen

Er zijn meer woningen nodig die voor middeninkomens te betalen zijn. Minister De Jonge wil daarom paal en perk stellen aan al te hoge huren.