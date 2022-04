Nieuwe maatregelen brengen faillissement Rusland weer iets dichterbij

Stond Rusland door eerdere sancties al op het randje van een faillissement, met ingang van de nieuwste westerse maatregelen krijgt het land nog een extra duwtje in die richting.

Op maandagavond besloot het Amerikaanse ministerie van financiën dat Amerikaanse banken niet meer mogen meewerken aan Russische afbetalingen van dollarleningen. Het Kremlin meldt inmiddels dat een betaling van 649 miljoen dollar inderdaad is geblokkeerd.

Rusland kan vanwege internationale sancties al weken niet meer bij de ruim 600 miljard dollar aan buitenlandse reserves die de centrale bank van het land over de grens heeft uitstaan. Voor het aflossen van schulden mochten Amerikaanse banken een uitzondering maken, maar vanaf maandag dus niet meer.

Nog een maand respijt

Het Witte Huis dwingt Rusland daarmee om terug te vallen op dollars die het land buiten de VS aanhoudt. Hoeveel dollars Rusland op niet-Amerikaanse banken heeft staan is niet bekend, wel dat het mogelijk niet genoeg is om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen.

Het Russische ministerie van financiën laat inmiddels al weten haar laatste afbetaling nu noodgedwongen in roebels te hebben voldaan. Een dollarlening in roebels afbetalen geldt als contractbreuk, zo waarschuwde kredietbeoordelaar Fitch Ratings vorige maand. Dat zou betekenen dat Rusland zijn betalingsdeadline deze week de facto gemist heeft.

Na een gemiste betaling krijgen schuldenaren in het algemeen nog een maand respijt. Daarna gaan ze daadwerkelijk als wanbetaler de boeken in. Vorige maand miste Rusland ook al een deadline, maar toen kwam het land binnen deze zogeheten ‘genadeperiode’ alsnog over de brug.

Staatsbegroting niet per se een zooitje

Lukt dat niet, dan betekent zo'n ‘faillissement’ normaal gesproken dat een land wordt afgesloten van de financiële markten. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) komt in zulke gevallen langs om hervormingen af te dwingen. Daarna mag het land de kapitaalmarkten weer betreden, en kan het weer nieuwe leningen aangaan.

Maar mocht Rusland failliet gaan, dan is dat niet omdat de staatsbegroting een zooitje is. Poetin heeft sinds het begin van deze eeuw juist veel bezuinigd. Hij wilde zich minder afhankelijk maken van het westen, door relatief weinig te lenen op de kapitaalmarkten.

Het land heeft daardoor een relatief kleine staatsschuld: er staan in totaal vijftien leningen uit in buitenlandse valuta. Opgeteld zijn die zo’n 40 miljard dollar waard.

Het helpt dat er nog steeds westerse valuta binnenkomen door de export van olie en gas, handel die ook is uitgezonderd van sancties. Toch gokken beleggers op de financiële markten steeds meer op een staatsfaillissement. Dat is terug te zien in de sterk gestegen prijs van ‘credit default swaps’, financiële producten waarmee zij zich kunnen indekken tegen wanbetaling op Russische staatsobligaties.

