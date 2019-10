Nieuwe KPN-topman lijkt erop te hinten dat XS4All misschien wel kan blijven

Of het een accentverschil is of een regelrechte ommezwaai moet nog blijken, maar Joost Farwerck, de nieuwe topman van KPN, lijkt zich milder op te stellen in het conflict met dochterbedrijf XS4All. Hij wil binnenkort om de tafel met de ondernemingsraad van de internetprovider om in gesprek te gaan over de toekomst van XS4All. Dat zei hij vrijdag in een gesprek met de pers naar aanleiding van de kwartaalcijfers.

Begin deze week maakte de ondernemingsraad van XS4All bekend naar de rechter te stappen om het opheffen van het merk te voorkomen. Farwerck zei vrijdagochtend dat hij hier ‘teleurgesteld’ over is. “Ik heb een afspraak gemaakt met de ondernemingsraad om binnenkort met elkaar in gesprek te gaan in mijn nieuwe rol. Dan gaan we kijken of er we er toch niet uit kunnen komen.” Farwerck benadrukte dat hij vooral zaken wil verbeteren voor de klanten van XS4All. “Wij hebben hoogstaande technologie waar XS4All-klanten ook van kunnen profiteren.”

Tot voor kort stelde de top van KPN dat XS4All helemaal zou verdwijnen, maar die boodschap herhaalde Farwerck niet. Hij leek erop te hinten dat het merk misschien wel kan blijven door erop te wijzen dat de ondernemingsraad het voortbestaan van XS4All vooral ‘erg organisatorisch’ aanvliegt. KPN houdt wel vast aan het integreren van de twee bedrijven. Farwerck: “Ik denk wel dat er een bepaalde synergie nodig is. Maar verder wil ik niet vooruitlopen op het gesprek.”

Storm van kritiek

De 54-jarige Farwerck werd begin deze maand aangesteld als nieuwe topman. Hij was al interim-bestuursvoorzitter van het telecombedrijf. Zijn benoeming volgde één dag nadat KPN afzag van de benoeming van de Belgische Dominique Leroy als nieuwe topvrouw. Formeel gezien begint hij pas op 1 december.

XS4All werd in 1993 opgericht door vier Nederlandse ondernemers die het piepjonge internet toegankelijk wilden maken voor particulieren. De internetprovider maakte zich populair als een klantvriendelijk bedrijf met veel expertise. KPN, die de provider overnam in 1998, kondigde begin dit jaar aan dat XS4All zou worden samengevoegd met KPN. Dit besluit van de vorige topman Maximo Ibarra, leidde tot een storm van kritiek. Uiteindelijk tekenden 53.000 mensen de petitie ‘XS4All moet blijven’.

KPN zag in het derde kwartaal de winst stijgen naar 314 miljoen euro ten opzichte van 94 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De toename had te maken met eenmalige meevallers, waaronder de verkoop van dochterbedrijf NLDC. Ook hielp het mee dat KPN er goed in slaagt om kosten te besparen.

De omzet liep met 1,8 procent iets terug tot 1,4 miljard euro. Dit heeft onder andere te maken met het integreren van Telfort, waarbij een deel van de Telfortklanten niet overstapt naar KPN, maar kiest voor een andere aanbieder. Zo verloor KPN 17.000 breedbandklanten en drieduizend klanten voor mobiele telefonie. Het integreren van Telfort is net als het opheffen van XS4All onderdeel van de strategie van KPN om het aanbod te vereenvoudigen en zo beter te kunnen concurreren met andere aanbieders. Het telecombedrijf ging er al vanuit dat het klanten zou verliezen die zich bij hun keuze laten leiden door een lage prijs. KPN neemt dit verlies vooralsnog voor lief met het idee dat het bedrag dat de gemiddelde klant van KPN betaalt omhoog gaat.

