Nieuwe FNV-voorzitter Tuur Elzinga: We moeten af van de flexverslaving van werkgevers

Een vergelijking tussen vakbond FNV en de Verenigde Staten gaat in veel opzichten mank. Maar een overeenkomst is er wel: ze hebben allebei een ongemeen spannende verkiezingsstrijd achter de rug. Want zou het Kitty Jong (56) worden, die de vakbond wil vernieuwen en verjongen? Die minder op heeft met overleg in Den Haag en in de polder, maar de vakbond in feite ziet als een brede emancipatiebeweging. Of ging de voorkeur uit naar Tuur Elzinga (51), die juist aan de onderhandelingstafel zijn sporen verdiende door een zwaarbevochten pensioenakkoord te sluiten?

Geen peil op te trekken

Voordat de winnaar van het ledenreferendum woensdag bekend werd gemaakt in een zaaltje in Nijkerk, viel er eigenlijk geen peil op te trekken. Het bleek uiteindelijk Elzinga die een nipte meerderheid van 52 procent van de ruim 120.000 stemmen kreeg. “Als ik Trump was geweest, had ik een hertelling aangevraagd. Maar dat zal ik je besparen”, grapte Jong na afloop.

“Een overwinning voor de democratie binnen de vakbond”, vond de kersverse voorzitter zelf. Dat terwijl het er in de campagne soms hard aan toeging. Jong benadrukte meermaals minder akkoorden te willen sluiten en meer actie te willen voeren. Elzinga bracht daar juist tegenin dat ook de onderhandelingstafel essentieel is om als vakbond resultaten te bereiken.

Hoe voorkomt u dat dit soort tegenstellingen uit de campagne alsnog gaan schuren?

“We zijn als FNV de grootste belangenorganisatie van het land, met een zeer diverse groep leden met verschillende meningen. Het zou gek zijn als er intern geen discussie zou zijn over de koers, en dat mag in zo’n campagne ook best blijken. We hebben ons allebei duidelijk geprofileerd, maar uiteindelijk zijn het vooral accentverschillen. Als vakbond moeten we zowel onderhandelen als actie voeren.”

Wat staat u de komende tijd te wachten?

“Volgende week zijn er Tweede Kamerverkiezingen. In de campagne zien we nu onderwerpen terugkomen waar we als FNV al lange tijd aandacht voor vragen. Zo nemen partijen van links tot rechts een hoger minimumloon op in hun programma. Dat gaat niet vanzelf: wij vragen daar al jarenlang constant aandacht voor. Nu zie je dat de geesten rijp zijn. Onze oplossingen kunnen de agenda bepalen.

“Juist daarom worden de komende maanden heel belangrijk. Het beleid voor de komende vier jaar wordt dan uitgestippeld. We moeten er nu bovenop zitten en de partijen aan hun beloftes en verkiezingsprogramma's houden.”

Op welke thema’s hoopt u nog meer de geesten rijp te maken?

“Het aanpakken van de flexverslaving die werkgevers hebben. Daar hameren we al jaren op: we willen er een miljoen vaste banen bij in Nederland. Maar als we het gaan hebben over herstel na de coronacrisis, is dat nog eens van extra belang. Mensen hebben behoefte aan zekerheid, niet aan telkens weer een flexcontract. Ik snap dat er bij bedrijven ook onzekerheid is. Maar er zijn er ook die juist heel goed geboerd hebben en die de crisis misbruiken als we over nieuwe cao’s onderhandelen. Terwijl ze dan uiteindelijk de koopkracht van hun werknemers afknijpen, en daarmee het economisch herstel.”

Er ligt ook een opgave waar Kitty Jong meer nadruk op legde: de vakbond verjongen en vernieuwen. Wat gaat u daaraan doen?

“We heb met FNV Young & United een groeiende jongerentak. Maar het moet nog beter. Dat doen we vooral door voor hun belangen op te komen. Jongeren zitten vaak in flexbanen met weinig perspectief, of verdienen het minimumloon. Dit zijn juist de thema’s waar we consequent aandacht voor vragen, en waar we nu ook merken dat onze oplossingen de agenda bepalen. Daarmee denk ik ook dat steeds meer jongeren de meerwaarde van een vakbond inzien.”

