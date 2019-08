Nieuwe dienstregeling is goed nieuws voor de forens: 400 ritten meer per dag

Trajecten binnen en buiten de Randstad kunnen in 2020 rekenen op meer sprinters en vooral meer intercity’s per uur. Dat maakte ProRail maandag bekend. De nieuwe dienstregeling gaat op 15 december van start. De spoorwegen gaan dagelijks ­gemiddeld ruim vierhonderd treinritten meer verwerken, zegt ProRail. Momenteel zijn er zo’n 5500 ritten per dag. De intercity’s tussen Den Haag, Utrecht en Amersfoort worden overdag uitgebreid van vier naar zes per uur. In de spits rijden die ook nog door naar Deventer. In de ochtenden vormt Amersfoort vier keer extra een verbinding met de stations in Harderwijk en Nijkerk.

Verder ontvangt de populaire badplaats Zandvoort met ook het Formule-1-circuit in aantocht de hele zomer twee extra sprinters per uur vanuit Haarlem. Ook gaan tussen Eindhoven en Dordrecht en tussen Groningen en Leeuwarden meer treinen rijden.

Dat is vooral dankzij een nieuw planningssysteem. De dienstregeling is komend jaar niet per minuut, maar per tien seconden geregeld. De spoorruimte wordt zo efficiënter benut doordat treinen nog nauwkeuriger op elkaar kunnen aansluiten. Passagiers merken niets van de wijziging, zegt Jaap Eikelboom, woordvoerder van ProRail. “We ronden op de schermen alles af naar beneden tot aan de­ ­minuut, zodat niemand te laat hoeft te komen.”

Hoe langer de trein, hoe moeilijker het is om op tijd te rijden

De goederentreinen, die gemiddeld nog zo’n 650 meter lang zijn, worden voor sommige trajecten verlengd naar 740 meter. De goederensector ambieert meer vervoer per spoor in plaats van over de weg. Zo moet de 42 miljoen ton goederenvervoer in 2016 uitgebreid worden naar 54 tot 61 miljoen ton goederenvervoer in 2030.

Veel langer kunnen de goederentreinen niet worden, stelt Eikelboom. De planning van passagierstreinen gaat voor en zit vaak in de weg. Nu al vertrekt dik 90 procent niet op het ­geplande tijdstip of zelfs helemaal niet. “Hoe langer de trein, des te moeilijker om de schema’s naast ­elkaar te leggen”, zegt Eikelboom.

De drukste treintrajecten, zoals tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Den Haag en Rotterdam, veranderen niet in de nieuwe dienstregeling. Die zes intercity’s per uur zijn in combinatie met de sprinters en het goederenverkeer voorlopig nog het maximaal haalbare, zegt Eikelboom. Door technische verbeteringen van het spoor en de trein is het de bedoeling dat deze trajecten vanaf 2028 worden uitgebreid naar acht intercity’s en zes sprinters per uur.

Zalvende werking op complexere puzzel

Maar ook buiten de Randstad gaan tegen die tijd steeds meer treinen rijden, zoals tussen Groningen en Leeuwarden. “Waar daar nu nog bijvoorbeeld twee treinen rijden, worden dat er misschien ook wel zes”, zegt Eikelboom.

Het nieuwe plansysteem heeft een zalvende werking op de alsmaar complexer wordende puzzel van het treinnetwerk. Afgelopen vrijdag zei topman Roger van Boxtel van de NS bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers nog dat het reizigersplafond veel eerder wordt bereikt dan verwacht. Treinen, stations en perrons worden overvol.

Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden om ook vanaf dan meer ruimte te bieden aan passagiers, ziet Eikelboom. Zo moeten treinen nog dichter op elkaar rijden en is het ook een ­optie treinen sneller te laten rijden door de bovenleiding van extra volt te voorzien. Ook zijn er plannen om perrons te verruimen, zoals in Amsterdam gaat gebeuren. “Maar dan is er geld nodig. En dat is vaak het probleem.”

Lees ook:

Klagen over ProRail? Vergeleken met de rest van Europa rijden de treinen hier best op tijd

ProRail mag dan vaak het nationale pispaaltje zijn, in Europa behoort de spoorbeheerder tot de absolute top. Tenminste, dat is de boodschap die Pier Eringa, topman van de spoorbeheerder, al sinds jaar en dag graag voor het voetlicht brengt.

ProRail-baas Pier Eringa wil snellere treinen, minder overgangen en een adviesrol

Onder leiding van Pier Eringa veranderde ProRail van een zwijgende, stuurloze spoordienst met een slechte reputatie in een assertieve, trotse infrabeheerder met goede resultaten. Nu wil Eringa dat ProRail de overheid actief gaat adviseren over mobiliteit.