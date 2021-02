Nieuw pensioenstelsel begrijpelijker? Niet echt, vindt adviescollege

Er schort nog te veel aan het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel om dat nu al naar de Tweede Kamer te sturen, oordeelt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). De nieuwe pensioenwet moet het hele systeem transparanter en begrijpelijker maken voor burgers en bedrijven, maar bereikt nu eerder het tegenovergestelde, vindt de overheidsadviseur die toeziet op onnodige regeldruk.

Onlangs sloot de internetconsultatie voor het wetsvoorstel. Demissionair minister Wouter Koolmees van sociale zaken hoopt dat het voorstel op tijd langs het parlement kan om hem vanaf 1 januari 2022 te laten gelden. Pensioenfondsen hebben dan nog vier jaar om hun administratiesystemen om te gooien, zodat de nieuwe manier van pensioensparen vanaf 2026 kan beginnen.

Geen gezamenlijke pot meer

Werknemers delen dan geen grote gezamenlijke pot meer waaruit ieders pensioen betaald wordt, maar krijgen allemaal afzonderlijk recht op een individueel aandeel van die hele pot. Hun maandelijkse uitkering bestaat dan niet meer uit een vooraf beloofd bedrag, maar is volledig afhankelijk van de ingelegde premie en de daarmee behaalde beleggingsrendementen van hun fonds.

Daardoor zal de hoogte van pensioenen meer in de pas lopen met de economie. Zo’n individueel aandeel dat directer afhankelijk is van behaald rendement moet het systeem transparanter maken. En daardoor dus ook beter te verkroppen als de uitkering onverhoopt omlaag moet.

Het ATR vindt dat er nu niet duidelijk in het wetsvoorstel staat of de koopkracht van sommige groepen werknemers of gepensioneerden zal dalen vanwege de overgang naar dat nieuwe stelsel. Mocht dat namelijk wel het geval zijn, dan moet er in het wetsvoorstel staan of mensen recht hebben op compensatie vanwege die overgang (waar ze zelf niet om gevraagd hebben), stelt het adviescollege.

Te hoge verwachtingen

Anders kweekt de wet te hoge verwachtingen, en juist te hoge verwachtingen van het pensioen is wat het huidige stelsel parten speelt. Gepensioneerden en werknemers rekenen op een beloofd bedrag, maar belanden nu jaarlijks in een discussie of er ondanks die belofte niet tóch gesnoeid moet worden in hun uitkering.

ATR maakt zich verder zorgen om alle extra regelingen en opties die er straks bijkomen in het nieuwe stelsel. Een individueel aandeel in de pot is op het oog heel overzichtelijk en transparant voor werknemers en gepensioneerden, maar er komen ook veel nieuwe vragen voor terug.

Hoe snel mag je je eigen potje opsouperen vanaf de pensioenleeftijd bijvoorbeeld, hoe werken de regels daarvoor? Er komt ook een solidariteitsfonds met geld voor mensen die toevallig last krijgen van een economische crisis, waardoor beleggingen zwaar tegenvallen. Hoe zal dat in zijn werk gaan? Het ATR vindt dat de regering eerst met enquêtes moet testen of burgers hier wel genoeg van gaan begrijpen.

