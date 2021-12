Nieuw kabinet wil thuiswerken stimuleren, voor het klimaat

Je zou er zo overheen lezen. Het zinnetje in het coalitieakkoord waarin het nieuwe kabinet laat weten ‘afspraken te maken met het bedrijfsleven en overheden over het stimuleren van thuiswerken’. De reden laat zich gemakkelijk raden, het voornemen staat namelijk onder het subhoofdstuk Klimaat en Energie. Reuze-interessant, vinden de sectoreconomen Sonny Duijn en Franka Rolvink Couzy van ABN Amro.

Zij houden zich al langer bezig met de effecten van thuiswerken. Duijn: “Als er meer mensen thuiswerken, zijn er minder verkeersbewegingen en dat heeft weer een lagere uitstoot van broeikasgassen tot gevolg. Een welkom effect, want de uitstoot moet omlaag om te voorkomen dat de aarde deze eeuw met meer dan 1,5 graad opwarmt, met alle gevolgen van dien.”

Wanneer 12 procent van de Nederlandse beroepsbevolking structureel anderhalve dag per week vaker gaat thuiswerken dan voor de coronapandemie het geval was, scheelt dat een uitstoot van 353.600 ton per jaar aan broeikasgasequivalenten, blijkt uit berekeningen van onderzoeksbureau CE Delft.

Vergelijkbaar met?

Hoewel dit slechts een paar tienden van een procent is in vergelijking met de totale Nederlandse jaarlijkse uitstoot aan broeikasgassen volgens het CBS, gaat het om een niet te verwaarlozen hoeveelheid, stellen de ABN-economen. Volgens de organisatie Natuur & Milieu komt de besparing overeen met 150.000 retourvluchten tussen Amsterdam en New York.

Niet iedereen kan thuiswerken natuurlijk. Een deel van het personeel in de zorg, de horeca en vrachtwagenchauffeurs moet wel op locatie werken. Maar voor veel IT-medewerkers, ambtenaren en kantoorwerkers kan het wel. In 2020 steeg het aantal werknemers dat deels of helemaal vanuit huis werkt naar 47 procent, blijkt uit cijfers van onderzoeksorganisatie TNO. Een jaar eerder werkte 37 procent wel eens thuis.

Werkgevers kunnen met het stimuleren van thuiswerken twee vliegen in een klap slaan, zegt Duijn. Het kan immers naast het verminderen van de uitstoot ook de werkprivébalans van werknemers verbeteren. Uit onderzoek voor de Sectorale Welzijnsmonitor van ABN Amro blijkt dat werknemers een goede werk-privébalans, samen met gezondheid, de belangrijkste aspecten binnen hun baan vinden.

Ook nadelen?

Maar er zitten ook nadelen aan meer thuiswerken. Werknemers hebben last van het missen van de ‘echte’ interactie met collega’s, verminderde mogelijkheden om te brainstormen en vereenzaming. Daarvoor zullen oplossingen moeten worden gevonden. En dat zal niet makkelijk zijn, denkt Duijn. “Iedereen ervaart namelijk andere positieve en of negatieve effecten van het huidige thuiswerken”, zegt hij.

De sectoreconoom doet alvast een schot voor de boeg. “De overheid zou innovaties die de nadelen van thuiswerken – zoals bijvoorbeeld eenzaamheid – aanpakken, kunnen stimuleren. Denk aan het verhuren van flexwerkplekken dichtbij huis of investeren in apps die eenzaamheid tegen gaan”, zegt Duijn.

