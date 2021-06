Nieuw deel in reality-soap rond autobaas Carlos Ghosn

Het kan haast niet anders of het verhaal van automagnaat Carlos Ghosn is vroeg of laat in de bioscoop te zien. Al ligt een serie eigenlijk meer voor de hand, want het relaas rondom de voortvluchtige ex-topman van Groupe Renault houdt maar niet op. Ghosn wordt dezer dagen in Libanon verhoord door Franse onderzoeksrechters.

Maar eerst even het geheugen opfrissen.

De van miljoenenfraudes verdachte ex-baas van de Renault-Nissan alliantie ontsnapte in december 2019 op sensationele wijze uit Japan, waar de autoriteiten hem huisarrest hadden opgelegd, in afwachting van een rechtszaak. Daarbij draait het onder meer om de verdenking dat Ghosn tussen 2011 en 2015 een bedrag van 44 miljoen dollar aan salaris verdonkeremaand zou hebben door die geldsom niet in de boeken op te nemen.

De aanklachten stapelden zich op

Ook zou Ghosn 5 miljoen dollar, afkomstig van Nissan, hebben weggesluisd via een bevriende Nissan-dealer in Oman. De aanklachten stapelden zich op. Zo zou de topman ook met omzetcijfers van de Japanse autofabrikant geknoeid hebben. Nissan eiste in november 2020 omgerekend 80 miljoen euro van Ghosn, in een rechtszaak waar de beschuldigde dus ontbrak omdat die was gevlucht. En hoe.

De automagnaat omzeilde de bewaking bij zijn huis in Tokio en vloog met een privéjet naar Istanbul, waarbij hij zich zou hebben verstopt in een kist voor geluidsapparatuur. De vlucht eindigde in zijn pastel roze stadsvilla in Beiroet, waar de Braziliaans-Libanese Ghosn (67) zich kennelijk veilig waant.

Tot aan deze week wellicht. Want Ghosn heeft streng bezoek gekregen en deze keer zijn het de Fransen die op hem jagen. Volgens persbureau Reuters voelen Franse onderzoeksrechters de voortvluchtige autobaas tot zeker vrijdag aan de tand. Ghosn heeft dus als voormalig topman van de Frans-Japanse auto-alliantie de autoriteiten van beide landen achter zich aan. Hoe dat alles afloopt is nog onduidelijk. Tot nu toe lijkt Libanon niet van plan om haar omstreden ingezetene uit te leveren.

‘In het automotive circuit ging nooit iets rond van: die deugt niet’

Ghosn – die ook wordt verdacht van malversaties rondom feestjes die hij gaf in Versailles – ontkent tot nu toe alle beschuldigingen en ging in de tegenaanval. Bij de Amsterdamse rechtbank klaagde hij Nissan en Mitsubishi (die formeel in Nederland gevestigd zijn) aan omdat hij vond dat hij ten onrechte opzij was gezet als bestuursvoorzitter bij die fabrikanten. De rechter dacht daar heel anders over en veroordeelde Ghosn tot het terugbetalen van 5 miljoen euro aan ontvangen loon van de twee merken.

Wim Oude Weernink, doorkneed boegbeeld van de Nederlandse autojournalistiek, volgt Carlos Ghosn al jaren en interviewde hem een keer of vier. Tijdens die ontmoetingen leerde Oude Weernink Ghosn kennen als een man van weinig woorden. “Hij gaf korte, zakelijke antwoorden. Hij was geen lachebekje. Heel afstandelijk. In het automotive circuit ging nooit iets rond van: die Ghosn, die deugt niet.”

Oude Weernink kan niet goed oordelen over de juridische kant van de zaak. Dat is nu eenmaal zijn terrein niet. “Ik denk wel dat men bij hem de teugels teveel heeft laten vieren. Ik denk óók dat het de Japanners steekt dat Renault zoveel zeggenschap bij Nissan heeft (Renault heeft een belang van 43 procent in Nissan, red). Het wordt een moeilijke zaak. Zolang Ghosn Libanon niet verlaat is er een status quo.”

Ooit stond hij bekend als goudhaantje, als autodokter

Zeker is wel dat Ghosn voor een periode van tien jaar geen beursgenoteerd bedrijf mag leiden. Dat heeft de Amerikaanse beurswaakhond SEC hem in 2019 opgelegd. Ghosn werd bij Nissan en Mitsubishi de laan uit gestuurd. Bij Renault is hij na flink aandringen zelf teruggetreden.

Dat zijn rol bij deze merken is uitgespeeld is paradoxaal genoeg niet in alle opzichten goed nieuws voor die bedrijven. Voordat de frauduleuze schaduw zich over hem heenwierp, stond Ghosn in de autowereld bekend als een goudhaantje. Een autodokter. Het zieltogende Nissan toverde hij in een mum van tijd om in een winstgevend automerk. Oude Weernink: “De Japanners zijn doorgaans niet erg buigzaam als je hun bedrijfscultuur wil veranderen, maar hij heeft dat toch voor elkaar gekregen. Zonder Ghosn had Nissan niet meer bestaan.”

In 2018 was het marktaandeel 11 procent, in 2020 was daar nog 9,6 procent van over

Ook de Groupe Renault als geheel (met ook de merken Mitsubishi, Dacia en Lada) presteerde uitstekend onder de omstreden autobaas. Anders dan vaak wordt aangenomen was het zijn voorganger Louis Schweitzer die Nissan bij de alliantie betrok. Onder Ghosn voegde ook Mitsubishi zich bij de groep en groeide het bedrijf uit tot één van ’s werelds grootste autoproducenten.

Inmiddels daalt het marktaandeel van Renault-Nissan- Mitsubishi weer, volgens het Economisch Bureau van ING dat zich baseert op cijfers van marktonderzoeksbureau IHS Markit. In 2018 was het marktaandeel 11 procent, in 2020 was daar nog 9,6 procent van over. Door de pandemie is de recente markt moeilijk te vergelijken met de periode daarvoor, al zal Ghosn er vanuit zijn pastel roze stadsvilla wellicht het zijne van denken.

