Niets gevaarlijker dan werken in de keuken

Er zijn messen, er is vuur en met een beetje pech een gladde vloer om over uit te glijden. En dat maakt dat niet bommen ontmantelen of boeven achtervolgen maar koken in een restaurant het gevaarlijkste beroep is dat er in ons land bestaat.

Dat blijkt tenminste uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksorganisatie TNO. Een grote vragenlijst die aan het einde van ieder jaar naar een representatieve groep werknemers uit alle sectoren wordt gestuurd.

Grote kans op snijden of uitglijden

“Zij krijgen een tiental gevaarlijke situaties voorgelegd en moeten dan aangeven of en hoe vaak ze daarin terechtkomen op hun werk”, legt socioloog Tanja Traag van het CBS uit. Denk bijvoorbeeld aan de kans op verstikking, beknelling, je ergens aan snijden, vallen of uitglijden.

En de afgelopen drie jaar blijkt professioneel koken het meest gevaarlijk. Zes op de tien koks had de afgelopen jaren vaak of altijd te maken met gevaarlijke situaties. In de keuken is vooral de kans op snij- en brandwonden en uitglijden groot.

Ook de hoge werkdruk is van invloed. “Koks staan hoog in de lijst van beroepen die veel werkdruk ervaren. Hun klanten willen zo snel mogelijk - het liefst nog gisteren - geserveerd worden. Dat maakt het werk hectisch, en dat zal zeker meespelen in het gevaar", zegt Traag.

Anti-sliplaag op de vloer

Het verbaast Yolanda van der Jagt. In haar 17 jaar als kok zag ze het werk juist minder gevaarlijk worden. “Door de arboregels kregen de vloeren een antislip-laag, mocht je minder uren werken, hebben de snijmachines nu een kapje voor het mes zodat je niet zomaar in je vingers kunt snijden en er zijn altijd ovenhandschoenen voor als je met vuur werkt”, zegt ze.

Toegegeven, ze heeft altijd gewerkt in toprestaurants waar alles goed geregeld was en ook daar heeft ze weleens dat laatste stukje vlees toch met een scherp mes zonder bescherming gesneden. “Ja dan kun je als je niet oplet wel de fout in gaan.” Maar echt gevaarlijk werk? “Mijn man is aannemer, zijn werk in de bouw lijkt me serieus een stuk gevaarlijker”, zegt Van der Jagt.

Maar na de koks lopen vooral vrachtwagen-, bus- en tramchauffeurs gevaar. Dat heeft er alles mee te maken dat zij vaker betrokken zijn bij onveilige situaties in het verkeer. Politieagenten en brandweerlieden staan ook in de top tien van het meest risicovolle werk. “Hun gevaar is vaak niet dat ze een brandend huis in moeten rennen, maar vooral dat ze veel te maken krijgen met agressieve personen en geweld”, zegt Traag.

Bouwvakkers werken op een dak aan een nieuwbouwproject. Beeld Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Dakdekkers kunnen naar beneden vallen

Verder komen mensen die in een fabriek met machines werken, dakdekkers en loodgieters nog altijd vaak terecht in onveilige situaties. Dakdekkers lopen bijvoorbeeld meer kans om van een hoogte naar beneden te vallen. In totaal ervaart 1 op de 8 werknemers het eigen werk als gevaarlijk, mannen behoren een stuk vaker tot de groep die hun werk vaak of altijd gevaarlijk vindt dan vrouwen.

Er bestaat ook een duidelijk verband tussen gevaarlijk werk en arbeidsongevallen. Mensen die gevaarlijk werk doen overkomt ook vaker wat. “Van de werknemers die regelmatig in een gevaarlijke situatie terechtkomen had ruim 9 procent een arbeidsongeval. Zij hebben ook vaker ernstige verwondingen of zwaar letsel”, laat Traag weten.

Volgens haar laat dit onderzoek niet alleen zien hoe gevaarlijk sommige beroepen zijn, maar ook dat de huidige regels voor veilig en gezond werken dat gevaar blijkbaar niet wegnemen. “In de bouw zijn talloze regels om het werk veiliger te maken en ernstige ongelukken te voorkomen. Maar het beroep blijft gewoon gevaarlijk”, zegt de CBS-socioloog.

Of Nederlandse banen gevaarlijker zijn dan die in het buitenland is niet bekend. Er is in de landen om ons heen namelijk geen vergelijkbaar onderzoek gedaan.

