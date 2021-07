Niet veilig zijn in je eigen huis, dat is ook een soort dakloosheid. ‘Ik slaap soms in de auto omdat het thuis niet gaat’

Thuis was het voor mij niet veilig

Een studente verpleegkunde (22): “Toen ik 15 was, kreeg mijn moeder een hartstilstand, daar is ze nooit goed van hersteld. Ze was toen een tijd niet thuis en in die tijd ging het niet goed tussen mijn broer en mij. Dat werd vechten, en toen het een paar jaar later echt uit de hand liep, heb ik zelfs aangifte gedaan.

“Mijn toenmalige vriend zei: dit is niet veilig, kom bij mij wonen. We zaten drie jaar lang op elkaars lip op één kamer – want hij woonde bij zijn ouders. Dat ging niet goed, het is nu uit. Maar vlak daarvoor was ik zwanger geraakt. Over een week of twee wordt mijn baby geboren. Ik heb nu geen vaste woonplaats, ik logeer bij verschillende vrienden en vriendinnen.

“Ja, tot nu toe is het steeds gelukt een slaapplaats te vinden, de ene dag wat later dan de andere. Mijn moeder wil me niet terug, die zegt: je hebt voor je vriend gekozen. Die beseft niet dat het thuis destijds voor mij niet veilig was. Ik ben radeloos. Straks ben ik een alleenstaande moeder. Na de bevalling mag ik bij een vriendin logeren. Twee, drie maanden misschien, met een matras op de grond in haar kamer. Alles beter dan op straat.”