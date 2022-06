Niet thuis als er een pakket arriveert? PostNL laat geen briefje meer achter, maar mailt

PostNL stopt met het papier: wie niet thuis is als er een bestelling aankomt, krijgt een e-mail. Ook kan de besteller op de PostNL-app kijken waar zijn bestelling is achtergelaten: bij de buren of bij een PostNL-ophaalpunt. Zo’n zeven miljoen mensen gebruiken die app inmiddels, meldt PostNL.

PostNL schrapt de papieren berichten omdat dat papier spaart – 70.000 kilo, 206 esdoornbomen volgens de website. Maar ook omdat pakketbezorgers dan minder tijd kwijt zijn, en omdat veel mensen volgens een zegsman van het bedrijf liever per e-mail en app worden geïnformeerd dan per briefje. De nieuwe maatregel geldt sowieso voor pakketten die via internet bij webwinkels zijn besteld. In die gevallen kent de verzender het e-mailadres van de klant en PostNL dus ook.

Een uitzondering is er wel. Er zijn nog mensen, voornamelijk ouderen, die spullen en artikelen telefonisch bestellen. Zij kunnen desgewenst via een sms’je op de hoogte worden gesteld van de verblijfplaats van hun pakketje, zegt de woordvoerder van PostNL. Zij moeten dan contact zoeken met de klantenservice van PostNL.

Medische post

Helemaal verdwijnen zullen de papieren briefjes niet. Voor onder meer medische en notariële zendingen en voor ‘privépakketjes’ (niet door bedrijven verzonden pakketjes) blijven ze bestaan, tenminste als PostNL het e-mailadres van de geadresseerde niet kent en de geadresseerde geen gebruik maakt van de PostNL-app.

Voor het versturen van aangetekende stukken heeft de maatregel geen consequenties. “Dat is een aparte categorie. Aangetekende stukken moeten door de ontvanger zelf worden ondertekend. Dat blijft zo”, stelt de woordvoerder van PostNL.

Tot de organisaties die niet gelukkig zijn met het besluit van PostNL hoort ouderenbond KBO PCOB. Ouderen zijn weliswaar vaker thuis dan jongeren, maar doorgaans minder mobiel en digitaal minder onderlegd. “De briefjes zullen gemist worden”, zegt de woordvoerder van de ouderenorganisatie die erop wijst dat het voor ouderen lastig kan zijn om naar een afhaalpunt te moeten om daar een pakketje op te halen.

Verrassing!

Het kan ook voorkomen dat (klein)kinderen ouderen als verrassing iets opsturen en dat ouderen dus niet weten dat er een pakketje aankomt. In dat geval, zo leert de website van PostNL, moet de verzender contact opnemen met de ontvanger of moet de ontvanger gebruik gaan maken van de PostNL-app.

PostNL, dat het schrappen van de papieren berichtjes in april bekend maakte, zegt weinig protesten tegen de maatregel te hebben gehoord. Wel heeft het bedrijf overleg gehad over de maatregelen, onder meer met ouderenbonden.

In België, waar het bedrijf ook actief is, neemt PostNL nog geen afscheid van het papier.

