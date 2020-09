Niet meer overstappen om in Duitsland te komen: Eindhoven wordt een internationaal treinknooppunt

Het is de vijfde stad van Nederland en de Duitse en Belgische grens liggen vlakbij, maar wie vanuit Eindhoven met de trein naar het buitenland wil, moet altijd overstappen. Het is de Eindhovenaren al jaren een doorn in het oog. Maar dat gaat veranderen. Spoorbeheerder ProRail heeft bekendgemaakt dat Eindhoven een nieuw internationaal treinknooppunt wordt.

Daarvoor zijn enorme investeringen nodig, want Eindhoven Centraal zit aan zijn maximum capaciteit. Om hoeveel geld het precies gaat is nog onduidelijk; op dit moment wordt onderzocht hoe de uitbreiding er precies gaat uitzien. Er is sprake van extra sporen en perrons, maar ook van de mogelijke bouw van een nieuw station.

Met de functie van internationaal knooppunt gaat voor Eindhoven een lang gekoesterde wens in vervulling. In 2016 pleitte de stad al voor een hogesnelheidslijn naar Duitsland. “Economisch zijn we inmiddels een van de belangrijkste regio’s van Nederland, maar in mobiliteit lopen we nog steeds erg achter, niet alleen internationaal, ook in de verbindingen met de Randstad”, zegt Monique List, de Eindhovense wethouder mobiliteit.

Connecties met de Randstad

Directe verbindingen met het Ruhrgebied en België zijn volgens haar niet alleen van groot belang voor de verdere economische ontwikkeling van de stad, maar ook voor de provincie Limburg, die daardoor ook betere connecties met de Randstad krijgt.

“Het wordt een ingrijpende operatie, maar het biedt ontzettend veel nieuwe kansen voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied rond het spoor”, zegt wethouder Yasin Torunoglu, verantwoordelijk voor woningbouw. Afgelopen jaar presenteerde de stad onder de noemer ‘Eindhoven Internationale Knoop X’ al plannen voor de herontwikkeling in het hele stationsgebied, inclusief woningbouw in de directe omgeving van het spoorgebied.

Nu nog deelt dat spoor de stad in tweeën, maar bij zulke ingrijpende plannen kun je ook kijken naar oplossingen als bijvoorbeeld ondertunneling, zegt Torunoglu. De uitbreiding past ook in de Eindhovense woningbouwstrategie. Die is erop gericht dat inwoners van de binnenstad straks minder vaak een auto en vaker ander vervoer gebruiken. Goede spoorverbindingen zijn daarbij essentieel.

Lastig op één lijn te komen

De eerste internationale trein, een IC naar Düsseldorf, rijdt waarschijnlijk vanaf 2025. Daar zijn vorig jaar al afspraken over gemaakt. Nu nog moeten reizigers naar Duitsland in Venlo overstappen op een Duitse boemeltrein. De IC krijgt voorlopig station Best als eindpunt. Eindhoven zelf heeft op dit moment namelijk geen plaats om de trein te laten keren.

Verder zijn er concrete plannen voor een directe trein naar Aken en naar Antwerpen. Hoe snel die verbindingen daadwerkelijk tot stand komen, is overigens niet alleen afhankelijk van ProRail. “We hebben te maken met vervoerders over de grens en dan is het lastig om op één lijn te komen”, zegt List.

ProRail verwacht wel dat uiteindelijk ook andere internationale treinen via knooppunt Eindhoven gaan rijden. Daarom kijken ook steden in de Randstad geïnteresseerd naar de ontwikkelingen, zegt List: “Ook voor Den Haag opent het bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een directe trein naar Duitsland.”

