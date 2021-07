Niet eerder gingen de huizenprijzen zo snel omhoog. ‘Het einde lijkt zoek’

Een stijging met 20 procent, dat is opnieuw een record. Niet eerder gingen de huizenprijzen zo snel omhoog, vergeleken met een jaar geleden, als in het afgelopen kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. “Het einde lijkt zoek”, zegt NVM-bestuurslid Lana Gerssen.

Het aanbod aan koopwoningen is kleiner dan ooit eerder sinds 1995, het jaar waarin de NVM begon met het verzamelen van cijfers. Halverwege het afgelopen kwartaal stonden er in heel Nederland 15.500 woningen te koop, 12 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2021 en zelfs 53 procent minder dan een jaar eerder.

De vraag blijft intussen onverminderd hoog. Aspirant-kopers zijn daarom bereid tot het uiterste te gaan om zo’n schaarse woning te bemachtigen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat zij vaak een bedrag boven de vraagprijs bieden. Dat gebeurt nu bij bijna vier van de vijf aankopen – vorig kwartaal was dat nog bij ruim 60 procent. Gemiddeld wordt nu met ruim 8 procent overboden, en ook dat duidt erop dat kopers steeds verder willen gaan: in het eerste kwartaal van dit jaar werd gemiddeld met ‘slechts’ 3,5 procent overboden.

De doorstroming stokt

De verkoopprijs van een bestaand huis is nu voor het eerst boven de vier ton komen te liggen: gemiddeld kost een woning 410.000 euro. De prijs van een nieuwbouwwoning ligt altijd al hoger, maar is minder hard gestegen: die ligt nu op 450.000 euro, 9 procent meer dan een jaar geleden. Ook het aanbod aan nieuwbouwwoningen ligt trouwens een derde lager dan vorig jaar.

NVM-voorzitter Onno Hoes spreekt van de ‘economische oerwet van vraag en aanbod'. “Het is gekte alom”, zegt hij. “De fear of missing out is heel groot.” Wat ook niet helpt, is dat woningbezitters die willen verhuizen lang wachten met het te koop zetten van hun eigen huis: ze willen eerst zeker weten of ze er wel in slagen een ander huis te kopen. “De doorstroming stokt.”

Slechts twee gelukkige partijen

Een gouden tijd voor makelaars is het intussen niet. Hun inkomsten bestaan vaak uit percentages van de verkoopprijs; hogere prijzen leveren dus extra geld op. Maar het aantal transacties daalt, en dat scheelt veel inkomsten.

NVM-bestuurster Lana Gerssen ziet daarnaast dat de frustratie van aspirant-kopers zich vaak op makelaars richt. Bij elke transactie, voert zij aan, zijn er maar twee gelukkige partijen, de tevreden verkoper en de winnende koper, en heel veel teleurgestelde bieders.

Een meldpunt van Vereniging Eigen Huis voor oneerlijke praktijken van makelaars ontving in een paar maanden tijd honderden klachten. Veel negatieve berichten zijn ‘gebaseerd op ervaringen van mensen die niet hebben kunnen kopen’, zegt Gerssen nu.

