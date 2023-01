Niet eerder bleven de lonen zo sterk achter bij de inflatie

Het gat tussen de loonsverhogingen en de prijsstijgingen is in vijftig jaar niet zo groot geweest als nu. Hoewel de cao-lonen vorig jaar flink zijn gestegen, zijn de consumentenprijzen nog veel harder omhoog gegaan. Consumenten zijn er daardoor 6 procent op achteruit gegaan, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sinds 1973 worden de jaarcijfers van de reële lonen gepubliceerd, en nooit was er zo’n groot verschil tussen de stijging van de cao-lonen en de inflatie. Het is belangrijk om naar de gemiddelde prijsstijging te kijken, omdat je dan pas weet wat een loonsverhoging echt waard is. Zo’n 8 op de 10 werknemers valt onder een cao.

Ook in 1975 lag de inflatie bijvoorbeeld hoog, met 10 procent, maar de cao-lonen stegen toen nog harder, met 15 procent. Waardoor werknemers er per saldo toch op vooruit gingen.

Het onderwijs gaat aan kop

De cao-lonen zijn in 2022 met 3,2 procent gestegen ten opzichte van 2021, meldt het CBS. Dat is de grootste toename sinds 2008. In het laatste kwartaal ging het zelfs nog iets harder: de gemiddelde cao-loonstijging lag toen op het hoogste punt in twintig jaar.

In het onderwijs was de loonstijging het grootst, namelijk ruim 5 procent. Dat komt doordat de lonen in het primair en voortgezet onderwijs gelijk zijn getrokken. In de bedrijfstakken landbouw, bosbouw en visserij en de energievoorziening stegen de lonen het minst.

Loonstijgingen en de inflatie sinds 1973. Omdat de consumentenprijzen in 2022 veel harder zijn gestegen dan de lonen, gaan consumenten er 6 procent op achteruit, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Beeld Centraal Bureau voor de Statistiek

Dinsdag maakt het CBS de inflatie voor december bekend. Tot dusver steeg het prijspeil in 2022 met gemiddeld 10 procent.

Om de inflatie te berekenen, kijkt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de prijzen van bijna alle goederen en diensten die de consument aanschaft. Sommige producten wegen zwaarder mee dan andere. Als de prijzen in het algemeen stijgen, is er sprake van inflatie. Dit betekent dat geld minder waard wordt: je kunt minder kopen voor een euro dan een maand eerder.

Werkgevers zeggen dat hogere lonen de inflatie verder aanwakkeren, omdat ze de extra loonkosten doorberekenen in hun producten en diensten. Sommige bedrijven kiezen daarom voor een eenmalige extra uitkering voor hun werknemers, bijvoorbeeld als compensatie voor de dure energie. De arbeidsmarkt is krap, ook dat stuwt de lonen op.

Veel geld naar de spaarrekening

Ondertussen wordt er nog altijd meer gespaard dan voor de coronacrisis, meldt het CBS verder. Huishoudens konden in het derde kwartaal van 2022 ruim 12 miljard euro opzij zetten – iets minder dan in het hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Doordat huishoudens in het derde kwartaal relatief weinig gas verbruikten, was het effect van de hogere energieprijzen op de uitgaven beperkt.

Sinds dit jaar zijn de cao-lonen ook belangrijk voor woninghuurders. In december nam de Eerste Kamer namelijk een wetswijziging aan waardoor de maximale huurverhoging in de vrije sector niet meer automatisch gekoppeld is aan de inflatie. Indien de lonen minder hard stijgen dan de inflatie, zoals nu dus het geval is, mogen huurbazen de huur verhogen met de gemiddelde cao-loonstijging plus 1 procent.

