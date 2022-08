Niet alleen consumenten maar ook veel bedrijven voelen de pijn van de prijsstijgingen

Ruim de helft van de ondernemers kan maar een deel van de prijsstijgingen doorberekenen aan klanten.

De winsten van oliebedrijven schieten door het dak, en ook supermarkten doen goede zaken. Ze hebben de prijzen verhoogd en het zijn de consumenten die bij de kassa de pijn van de hoge inflatie moeten wegslikken.

Maar lang niet alle ondernemers lukt het om de prijsstijgingen in de markt door te berekenen aan hun klanten. Bijna 9 procent van de ondernemers lukt dat helemaal niet, en de helft van de ondernemers maar een beetje. Zij draaien zelf op voor de dure energie en materialen.

Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland, een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel, ondernemersorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland. Het onderzoek gaat over het derde kwartaal. Slechts 3,4 procent van de ondervraagde ondernemers kan de gestegen kosten wel volledig doorberekenen.

In de bedrijfstakken verhuur en handel van onroerend goed, en cultuur en sport blijkt het lastig om de prijzen evenveel op te voeren als de kosten omhooggaan. Maar liefst 80 procent van de ondernemers zegt hier de kostenstijgingen voor een klein deel of helemaal niet door te kunnen berekenen. Ook in de landbouw en visserij is dat moeilijk.

Veel beter lukt dat in de delfstoffenwinning, wat aansluit bij het beeld van de miljarden verdienende oliebedrijven. In de industrie is het beeld wisselend.

Marktmacht

“Ons idee is dat de industrie best goed in staat is om prijsverhogingen van energie en grondstoffen door te berekenen”, zegt David Kemps, die bij ABN Amro gespecialiseerd is in de maakindustrie. Die afnemer is vaak een ander bedrijf dat halffabrikaten gebruikt. “Dat komt ook doordat wij vaak de grotere bedrijven spreken.”

“Al voor de oorlog in Oekraïne liepen de prijzen van grondstoffen en materialen op. Grotere bedrijven hebben daarop ingespeeld door hun contracten aan te passen”, zegt Kemps. “Zij spreken bijvoorbeeld met hun afnemers af dat ze grondstofprijzen mogen doorberekenen als het te gek wordt.”

Kleinere bedrijven lukt dat minder goed. “Zij hebben minder marktmacht, oftewel een zwakkere onderhandelingspositie in de keten. Denk aan een kleine leverancier die graag bij een grote supermarkt in het schap wil liggen.”

Unilever

Bedrijven die direct aan consumenten leveren, moeten oppassen dat ze zich niet uit de markt prijzen. “Ook een grote speler als Unilever, die veel van het gedrag van consumenten weet, houdt daar rekening mee.”

De levensmiddelengigant maakt vorige maand bekend dat het de hogere kosten voor grondstoffen, transport en verpakkingen niet volledig kan doorberekenen aan zijn klanten. Unilever neemt dus tijdelijk genoegen met een lagere winstmarge en probeert de schade te beperken door efficiënter te gaan werken.

Minder vertrouwen

Voorlopig blijven de prijzen hoog, verwacht ABN Amro. De bank denkt bovendien dat er een recessie komt. Dat is vervelend voor veel mensen, maar voor de industrie kan een recessie weleens goed zijn, zegt Kemp. “De situatie kan dan normaliseren. Fabrieken moeten nu maximaal produceren. Het kan geen kwaad als er wat druk van de ketel gaat.”

Het vertrouwen onder ondernemers is gedaald, blijkt uit de Conjunctuurenquête. De score is nog wel positief, wat betekent dat er meer optimistische dan sombere ondernemers zijn.

