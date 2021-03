Niemand hoeft de deur uit, dus draait Crocs – van de rubberen schoenen – een recordomzet

Een compliment? Fabrikant Crocs, van de gelijknamige, vaak beschimpte maar evengoed alomtegenwoordige rubberschoenen, weet niet zeker hoe de jaarcijfers op te vatten. In het afgelopen kwartaal draaide het bedrijf uit het Amerikaanse Colorado een absolute recordomzet en -winst. Gooi de wereld op slot door een pandemie, hang een slot om publieke ruimtes, en ineens vliegen de zachte klompen wereldwijd de winkels uit. Juist als je elkaar minder tegenkomt, dus.

Trendy, ook vóór corona

Tussen oktober en december ging het om zo’n 19 miljoen verkochte paar, bleek bij het presenteren van de cijfers. Eind 2020 steeg de omzet daardoor naar 411 miljoen dollar – een verkoopgroei van ruim 56 procent vergeleken met het laatste kwartaal van 2019.

Topman Andrew Rees zei na het presenteren van de kwartaalcijfers tegen de Amerikaanse zender CNBC dat zijn merk ook heus voor corona alweer trendy begon te worden. En inderdaad, in 2019 was er al een stijgende lijn te zien.

Toch hebben beleggers met aandelen in Crocs wat minder vertrouwen in de toekomst. Hoewel de winst sinds de oprichting in 2002 nog nooit zo hoog is geweest, boog de beurskoers na de cijferpresentatie alweer naar beneden af. Daarmee lijken de investeerders voor te sorteren op het moment dat de wereldbevolking haar huizen weer uitkomt, zodra zij gevaccineerd is. En dan niet meer met de klompen gezien wil worden.

Beroemde voeten in crocs

Crocs denkt zelf dat het merk ook dit eerste kwartaal nog met 40 tot 50 procent kan doorgroeien wat de verkoopaantallen betreft. Daarbij wil de fabrikant ook nieuwe wegen inslaan. Dat gebeurde eerder al met samenwerkingen met bekendheden als popster Justin Bieber en rapper Post Malone, die vorig najaar hun eigen variant lanceerden. Waarbij Crocs, zo schrijft het bedrijf, zijn ‘sjabloon-schoenenerfgoed’ niet zal verloochenen.

